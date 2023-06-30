瑞士手錶5月出口量再創新高　獲黃金等貴金屬加持　出口額破200億

根據瑞士鐘錶工業聯合會（FH）最新公佈的資料，瑞士手錶2023年5月份的出口額與2022年同期相比成長14.4%、出口量也上升19.7%。而且好消息不只如此，瑞士手錶產業光是2023年前5個月累積的出口額已經達到109億，比起2022年同期寫下歷史新高的紀錄還要再往上推11.3%！

瑞士手錶2023年5月份的出口額（23億3860萬瑞士法郎）和出口量（140萬枚）都比上個月有感成長的原因要歸功於貴金屬手錶的成長，因為在5月份的貴金屬手錶出口額達8億5060萬瑞士法郎、出口量也有4萬1800枚，相較於去年同期的成長幅度分別達14.4%和19.8%，對於瑞士手錶產業整體的貢獻度很高。另外還有一類材質的手錶也是成長超級明顯，那就是被歸類在其他材質的手錶，其出口額和出口量與去年同期相比成長60.7%和74%，比起最入門也最普遍的不鏽鋼手錶（出口額成長6.1%、出口量成長4.3%）要亮眼許多。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據勞力士的定義，CPO適用於售出已經屆滿三年的勞力士手錶，品牌從消費者受中接收手錶後會先確認手錶為正品並將錶況調整到位，在錶店展售的勞力士二手錶售出後都會擁有兩年原廠保固。目前二手錶市場的規模雖然約佔新錶市場的一半左右，但是二手錶市場的成長幅度不容小覷，因此勞力士才會跟上大勢所趨也加入推行原廠認證中古錶計畫。

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而在手錶的定價分級部分，2023年5月份幾乎所有定價級別的出口額和出口量都比2022年5月時成長，只有定價在200～500瑞士法郎（約合港幣1,750～4,400）的這個組別，其出口額和出口量皆為負成長。至於在各價位帶中成長幅度最明顯的要屬200瑞士法郎（約合港幣1,750）以下的手錶，它們的出口額和出口量分別上揚27.4%和28.4%。

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有關瑞士手錶出口的主要市場方面，前六大市場與2023年4月相同，依序是美國、中國、香港、日本、英國與新加坡，其中只有第六名的新加坡出口額小幅下降1.7%，瑞士手錶的前五大市場在2023年5月的出口額皆全面進步，成長最明顯的是中國市場，與去年同期相比足足上升158.3%之多，而香港的成長也不容小覷，達到19.2%；相較於中國的強勢反彈，同在亞洲的韓國市場2023年5月份瑞士手錶出口額降低多達22.4%，如果從2023年1月～5月加總平均，他們的出口額也滑落達14%之多，瑞士鐘錶工業聯合會認為這可能是受到該國的中國遊客數量減少的關係所致。

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從瑞士手錶產業2023年前5個月的出口表現來看，後疫情時代的市場回溫跡象更明顯，市場對於PP、AP、勞力士或歐米茄等知名品牌製作的產品還是很有興趣，尤其中國和香港市場前幾年都還處於相對封閉的情況，隨著陸續解封、恢復往日市場運作，可以預期這些主要市場的復甦與活絡還將帶動瑞士手錶產業持續創下更多的歷史新高紀錄。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：金錶加持！瑞士手錶2023年5月出口再創新高】