TUDOR Black Bay潛水手錶人氣極高　一洗帝舵被低配版勞力士之名

TUDOR帝舵目前的當紅產品——Black Bay系列最初是在2012年登場，當時它還是屬於Heritage這個復古系列中的一員，因為那陣子開始市場對於「復古風」與「潛水錶」這兩大元素的喜好逐漸成形，因此Black Bay一登場就引起錶迷目光。

帝舵很有想法地並非純粹復刻古董錶，而是從數個早期作品中各擷取一些經典特徵再重新融匯到一款錶上，從此確立了品牌的發展方向，而且幾乎是以一款錶之力拉抬了整個品牌的聲勢，現在提到帝舵手錶，大家馬上想到的就是早已升格為獨立系列的Black Bay，那麼當初品牌為什麼會決定打造出一款集大成式的復古潛水錶呢？

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也許有些人會用「低配版勞力士」這樣的定位來看待帝舵，但這似乎有失公允。的確，勞力士創辦人Hans Wilsdorf 1926年額外創立帝舵這個副牌時，目的是想要替市場開創出具有勞力士風格、質感，但是價格更親切的替代型入門產品，藉以區隔兩個品牌不同的客群。帝舵表之所以可以訂出比勞力士親切的價格有部分原因在於他們過往採用的是通用機芯，由於研發成本降低，所以可以反映在產品定價上。因此帝舵長時間活在勞力士的陰影下，所以以前要說帝舵是低配版勞力士大概沒什麼人會反對。

不過自從Black Bay系列登場後就有點扭轉了帝舵的命運，因為這款錶既有品牌原創風格，又陸續導入了自製機芯，不過帝舵並沒有因此大幅提高產品定價，使得其在入門級距的潛水錶市場上展現強大競爭力。雖說帝舵和勞力士的潛水錶都是招牌，不過帝舵更貼近品牌過去製作工具錶的初衷——實用、耐用，價格又不會漲翻天。現在想要入手一款勞力士不鏽鋼運動錶要付出的代價很高，不然就是要在排隊名單上等到長灰塵，反之帝舵好入手多了，價格也還控制在多數人認為的合理範圍內。

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當年Black Bay剛出時採用41mm錶殼，搭配酒紅色鋁圈與黑色面盤，且為了強調復古精神，所以一開始帝舵在面盤放的是早期的玫瑰品牌Logo，以及靈感來自1954年Oyster Prince Submariner的弧形「笑臉」字樣（指「SELF-WINGING」），手錶搭載帝舵改制過的ETA 2824機芯，內外設計與規格都在水準之上，搭上當時市場對復古風與潛水錶方興未艾的熱潮，使得這款錶一炮而紅。

帝舵隨後延伸出黑色與藍色錶圈，以及鋼帶、皮帶與織物錶帶等更多版本的Black Bay潛水錶，漸漸有從個別款式的「點」擴張為一個系列的「面」的味道。而發展到2016年時，Black Bay「系列」正式邁入下個世代，除了一舉獨立為系列，也從Pelagos和North Flag兩個系列手中承接了帝舵的自製機芯，並且將玫瑰Logo改回現代的帝舵盾牌標誌，也把笑臉文字設計調回正常的水平字樣，如此一來同樣是Black Bay潛水錶，但卻等於是兩代作品的差別，所以已經絕版的第一代Black Bay，現在在市場的行情也愈來愈好。

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最初的Black Bay是純粹的潛水錶，但是在帝舵確定要將它擴展成一個系列後，現在的BB系列已經和十年前大不同，不僅潛水錶有不同尺寸或設計，也逐步新增計時碼錶或兩地時間手錶，而且除了不鏽鋼以外，帝舵這幾年也大膽嘗試使用青銅、黃金、銀以及全陶瓷等材質製錶，在保持Black Bay重要特徵不變的情況下，極大化手錶的創作潛力，成為市場上入門級距最吸引人的高人氣作品，而這一切發展都是從2012年那款Black Bay復古潛水錶開啟的，在這個產品問世已滿十年後的時間點再次回顧它帶給品牌乃至市場的深遠影響，這絕對是帝舵近代所做過最正確的一個決定。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解密高人氣潛水錶 Black Bay 對帝舵的重要性】