瑞士初創錶廠BA111OD進駐香港　嶄新商業模式造就極親民陀飛輪

陀飛輪作為鐘錶界最複雜功能之一，向來象徵了最高的製錶工藝水平以及奢華的典範，這份價值也體現在價格之上，一枚陀飛輪腕錶往往得來不易。不過，2019年瑞士出現了一家初創錶廠BA111OD，所推出的陀飛輪腕錶售價大幅貼近成本，立即引發起錶迷的疑問，同時既驚且喜。

最近BA111OD進駐香港，藉此機會我們來了解到底這親民價格背後有何玄機。

Chapter 4.1 T.V.D.（圖片來源：BA111OD）

陀飛輪是於1795年由瑞士製錶大師寶璣（Abraham Louis Breguet）所發明，其極為複雜的功能有助於抵消地心引力，從而對時計的誤差大大減低。想要擁有一枚陀飛輪資金準備要相當充足，加上需求日益增加，令到價錢也有不斷上漲的空間，但大家有沒有想過竟能以大約5,000瑞士法郎就可以將之帶回家？雖然製作陀飛輪既複雜又成本高，但原來市面出售的作品定價往往比成本高達十倍以上。

Chapter 4.1 T.V.D.（圖片來源：BA111OD）

20世紀著名經濟學家Thorstein Veblen指出一個現象「凡勃倫效應」（Veblen effect）：商品價格定得愈高愈暢銷，反映出人類擁有一種揮霍性消費心態。雖然陀飛輪有保值、甚至升值的作用，但這樣下去只有愈富有的人才愈能擁有。有見及此，BA111OD的創辦人Thomas Baillod希望透過嶄新的商業模式顛覆傳統錶壇，力求降低轉嫁給客戶的成本，既能滿足顧客對高級腕錶的需求，亦在挑戰傳統奢侈品市場的格局，讓更多人享有擁有陀飛輪的機會。

Chapter 4.1 T.V.D.（圖片來源：BA111OD）

原來BA111OD推出的陀飛輪，其利潤僅有五成左右，遠低於一般市況。但其實一般高昂的價錢也非全然由錶廠賺取，傳統業界在銷售過程中高度依賴經銷商，亦需要投入大量的廣告及行銷費用，造就出高昂的陀飛輪身價。BA111OD透過引入電子商務「we-commerce」模式來壓低成本，提供同樣高品質的瑞士精品。不過電子商務雖然能夠降低成本同時提升利潤，往往會失卻了個性化體驗及服務，於是品牌又為客戶提供專門的平台，以客戶為中心，讓客戶不單只可以分享想法和意見，形成一個圍繞腕錶的社群，還能成為產品銷售者，客戶銷售賺取報酬，而品牌則負責管理交易、運輸及售後服務。

品牌於今年3月推出的CHPTR_Δ，是為品牌首款自製機芯作品。（圖片來源：BA111OD）

原來品牌推出親民的陀飛輪亦在面臨困境，剛才提及的凡勃倫效應指出，愈是可承受的價格，愈是對應較低的內在價值。所以品牌亦為產品注入與時並進的新功能，例如陀飛輪作品「Chapter 4.1 T.V.D.」，是為製錶史上首款應用NFC技術的作品，將NFC加入藍寶石水晶成為嶄新的ID Glass技術，客戶可以透過手機掃描腕錶以獲取相關信息。這樣可以加強腕錶的可追溯性，同時加強與最終客戶的關係，並且實現對二級市場交易的控制，提供完全的透明度，大大加強了客戶的信心。