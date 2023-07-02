11款ROLEX手錶6月最新行情　勞力士K金GMT-Master II升幅超乎預期

勞力士2023年發表了GMT-Master II新作讓人有點出乎意料，因為繼2022年品牌推出左冠綠黑圈126720VTNR之後，今年又再接再厲連發兩款採用黃金鋼和黃金材質搭配灰黑雙色Cerachrom陶瓷錶圈的新作（前者型號是126713GRNR、後者型號是126718GRNR），這兩款再度打翻了我們對系列的印象，因為它們配置的是五珠帶！過去幾年GMT-Master II系列搭配五珠帶的款式往往都是不鏽鋼錶殼，但是在126713GRNR和126718GRNR現身後，如今採用金鋼或貴金屬錶殼的GMT-Master II也有了五珠帶設計，同時隨著新作登場，此系列又多了灰黑雙色圈的新色組合。

隨著黃金材質回歸GMT-Master II系列，目前系列的K金款式也同步擴增為白金、永恒玫瑰金和黃金等三種，且它們都有相對應的雙色錶圈顏色，例如白金搭藍紅百事圈、永恒玫瑰金搭棕黑沙士圈，至於2023年回歸的黃金款則是如前所述配上灰黑圈。

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目前已經有愈來愈多新款GMT-Master II進入二級市場，不過數量肯定還是相對有限，因此手錶的行情還是處於高點，頗多人都對手錶的灰色陶瓷部分很感興趣，想看看實錶上的灰色陶瓷顏色如何，因為官圖會把灰色的部分調得比較亮，實際上灰黑雙色的分別會不會很明顯都只有看到實錶時才能確定。根據日本媒體《Power Watch》提供的情報，126713GRNR在當地的定價為1,958,000日圓（折合約HKD 106,590），但現在在二級市場的價格則是飆到360萬日圓左右，至於126718GRNR的定價相對高，達到4,626,600日圓（折合約HKD 251,855）之譜，而它在日本二級市場的身價已經喊到接近1,000萬日圓（折合約HKD 544,364），可見現在兩款新出的GMT-Master II都還很搶手。

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除了新款之外，《Power Watch》也不忘持續追蹤日本市場11款熱門錶的最新行情，以下直接來一一了解這幾款錶目前在二級市場上的普遍報價水準：

■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：2,150,000日圓（比2023年5月上漲9萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,550,000日圓（比2023年5月上漲3萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：2,020,000日圓（比2023年5月上漲1萬日圓）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,757,800日圓／實際價格：4,240,000日圓（比2023年5月上漲5萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,260,000日圓（比2023年5月上漲9萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,300,000日圓（比2023年5月下跌1萬日圓）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,690,000日圓（比2023年5月上漲1萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,170,000日圓（與2023年5月相同）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,260,000日圓（比2023年5月上漲5萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,730,000日圓（比2023年5月下跌1萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,330,000日圓（比2023年5月上漲1萬日圓）

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看起來2023年6月勞力士這些熱門錶的價格波動較小，雖然價格上漲的多達8款，可是上漲的空間大概就是幾萬塊日圓，相較之下下跌的款式大概也就跌個1萬日圓，影響實在不大。本月上漲最多的款式分別是黑水鬼126610LN和GMT-Master II百事圈126710BLRO，兩款錶雙雙漲了9萬日圓，折合港幣接近5千元，以品牌熱門錶的行情來說，這樣的價格上漲空間並不大，顯示目前勞力士熱門錶的行情已經逐漸趨於穩定。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GMT-Master II半金與黃金款進入二級市場價格亮眼 勞力士熱門錶6月最新行情整理】