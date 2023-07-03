Only Watch 2023｜Hublot再聯乘村上隆　獨一無二微笑之花震撼作

【Hublot × 村上隆】每兩年一度的錶壇盛事Only Watch慈善拍賣會即將到來。每一屆大家都會渴望見到如何驚艷眼球的高級腕錶，而且是各大品牌獨立為此盛事專門打造的錶款，所以善長仁翁往往不會吝嗇，以天價投得心儀名錶，樂於行善。

在今年拍賣會開始之前，近日Hublot釋出震撼消息，再度與村上隆聯手推出Only Watch特別版，是次更是首次採用中置陀飛輪設計的MP-15錶款。

MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶（圖片來源：Hublot）

Only Watch慈善拍賣會的創辦人Luc Pettavino於1995年與妻子誕下愛情結晶，可惜寶貝不幸地患上肌肉萎縮症，Luc Pettavino積極尋找方法為其治療，將心比己，他希望可以幫助更多有需要的患者，於是在2005年創立Only Watch以籌得善款來支持摩納哥肌肉萎縮症防治協會。多年來得到各大品牌支持，而且所有品牌捐出的錶款皆是獨一無二的特別版，使之漸漸成為了錶壇展現頂尖工藝與創意的指標。

Hublot加上村上隆，強強聯手，已成為實力與名氣兼備的保證。回溯到2021年初首度釋出合作之作「Classic Fusion Takashi Murakami All Black經典融合系列村上隆聯乘腕錶」，將村上隆標誌性的微笑之花放上錶盤，並以全黑的風格示人，立體化設計配合超過500顆黑鑚，既低調又奢華。接著來到同年年尾再次合作，不過這次的「Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow經典融合系列村上隆藍寶石彩虹錶」卻將黑鑚換成了彩色寶石，匠心獨運地設計花蕊延伸至花瓣的漸變色彩，隨著用家的手部活動花瓣會隨之轉動。再到今年2月，趕在「鐘錶與奇蹟」高級鐘錶展之前釋出了第三次合作，一口氣推出13枚新作，可惜入手方法難上加難，要先蒐集品牌曾推出的NFT，而本來要入手NFT又先要是前兩款作品的擁有者。

MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕錶（圖片來源：Hublot）

聯乘錶款一次比一次矜貴，由首次合作推出的200枚，到第二次的100枚，第三次僅限NFT擁有者，今年的Only Watch特別版更是只此一枚，除了稀有性之外，其機械結構更令人驚艷，是首次採用中置陀飛輪設計的MP-15錶款，原來是村上隆所提出的要求，不過中置陀飛輪的設計極具挑戰性，需要在同一個中心位置同時指示小時和分鐘，為此需要打造一個同軸結構讓分輪和時輪圍繞陀飛輪支架進行旋轉，並且實現出懸浮的視覺效果，指針指向12個熒光時標，與直接採用圓形花瓣設計的錶殼相映成趣。另外作品配備兩個發條盒的手動上鍊機芯，以串聯的形式安裝在同一平面上，可以提供150小時動力儲存。

是次聯乘作的12枚花瓣共鑲嵌444顆寶石，與前作不同的是，並非每枚花瓣一種漸變的色調，亦非旨在呈現彩虹效果，帶有兒童蠟筆塗鴉的感覺。至於藍寶石鏡面亦以激光雕刻出笑臉和與飽含笑意的眼睛。最後，成功拍下此作的擁有者將會得到村上隆親筆書法藝術品，村上隆自小熱愛書法，最後取得了書法七段，並擅於在咖啡濾紙下筆，因與Hublot在是次Only Watch的合作而啟發出作品《七彩之時》，將會贈予最終購得這枚MP-15的善長仁翁。