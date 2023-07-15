ROLEX黑水鬼也有彩虹圈？錶殼鑲滿鑽石20萬帶回家｜勞力士改裝錶

位於杜拜的訂製珠寶品牌CAGAU成立於2016年，雖然發展時間不算長，但是他們很快就在全球層峰手錶收藏家間建立名聲和口碑，其中靠的就是精湛的珠寶鑲嵌工藝。CAGAU目前不隸屬於任何集團或品牌之下，但他們一方面創作自己的珠寶配飾，同時也經營改裝高級手錶的生意，CAGAU主要改裝的手錶品牌包括AP、PP、卡地亞與勞力士等，與其他改裝錶品牌不同的是，CAGAU的改裝方式比較單純，靠的就是用珠寶鑲嵌來改造一款原廠手錶，使它們的質感能在寶石的烘托下更華麗高貴，這點顯然就是鎖定層峰市場的品牌發展方針。

有些品牌的手錶本來就會有鑲鑽款式，甚至還因為大受歡迎導致一錶難求，例如勞力士近年就有Daytona 116595RBOW彩虹圈這個具體例子，即使它原本的定價就已經很高（近90萬港幣），可是因為太多收藏家都想要得到這款錶，推動手錶的行情往上漲，目前在知名二手錶線上交易平台Chrono24搜尋到的Daytona彩虹圈多數已經衝高到3百至5百萬港幣，堪稱是一款夢幻逸品。

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原廠的Daytona彩虹圈實在太難入手，所以CAGAU便針對市場需求也施展自家的珠寶鑲嵌工藝，創造出後鑲版本的Daytona彩虹圈，還原度跟原廠超像，讓人見識到這間訂製珠寶品牌的功力所在。不過後鑲版本畢竟是經由非勞力士官方做出的修改，所以絕對會被原廠視為非純正血統的改錶，等於原廠保固都會失去效力，這是收藏家們在入手之前必須要先了解的狀況。

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除了有能力還原原廠設計的珠寶鑲嵌款式，CAGAU也會自行開發前所未見的珠寶設計，例如他們有一款黑水鬼就別開生面地採用了鑽石圈設計，原本的陶瓷錶圈變成了由各色寶石組成的彩色漸層設計，並在錶耳和錶冠護肩鑲上了許多鑽石，至於面盤則是維持原本的設計，CAGAU主要是在錶殼外觀鑲嵌寶石，但這樣就足以讓手錶看起來大不同了！

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彩虹圈黑水鬼的基礎是126610LN，目前它在二級市場的價格還是有10至13萬港幣的水準，你可能會先入為主覺得把黑水鬼鑲上鑽石與彩色寶石後，價格肯定翻幾番，也許會突破百萬台幣也不意外，但是根據CAGAU網站顯示的價格，這款錶後鑲寶石後的價格為26,000美金（約合港幣20萬多），想不到比預想中的要親切一些，比起我們常看到其他改裝錶品牌動輒百萬的改裝價碼，CAGAU的珠寶鑲嵌改裝設計竟意外的沒有超級昂貴，在紙醉金迷的杜拜境內，對於手錶收藏家而言這樣的定價策略感覺很有吸引力。而CAGAU的勞力士後鑲手錶其實還有許多來自各系列的作品，喜歡手錶有珠寶元素點綴的玩家們，未來應該會愈來愈常聽說這個新興品牌，因為他們正在用自己的實力在全球建立知名度。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士黑水鬼也有像Daytona的彩虹圈？！錶殼鑲滿鑽石華麗破表】