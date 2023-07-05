Only Watch 2023｜各大錶廠展現工藝、美學與創新的極致佳作

Only Watch慈善拍賣會是每兩年一度的錶壇盛事，得到各大品牌的鼎力支持，每一屆都會專門打造出新錶款務求籌得善款，今年來到第十屆，看看各錶廠如何施展渾身解數。

關於Only Watch慈善拍賣會：

Only Watch慈善拍賣會的創辦人Luc Pettavino於1995年與妻子誕下愛情結晶，可惜寶貝不幸地患上肌肉萎縮症，Luc Pettavino積極尋找方法為其治療，將心比己，他希望可以幫助更多有需要的患者，於是在2005年創立Only Watch以籌得善款來支持摩納哥肌肉萎縮症防治協會。屆時參與的品牌將會捐出獨一無二的特別版錶款，漸漸成為了錶壇展現頂尖工藝與創意的指標。

圖片來源：ZENITH

ZENITH：演繹搶眼主題色調

ZENITH是Only Watch的早期支持者之一，是次不僅為拍賣會推出獨一無二之作，更是採用四位一體的Chronomaster Sport腕錶組成的珍藏套裝，最大的亮點，當然是陶瓷錶圈上展現了前所未見的色彩。原來四款作品的藍色、紅色、綠色、黃色陶瓷錶圈以及同色系的漆面錶盤，是代表了拍賣會的官方主題配色，用在現代運動錶款之上特別亮麗搶眼。

Chronomaster Sport這款作品，曾經在2021年的日內瓦鐘錶大賞這項業界最高殊榮中勇奪「最佳計時腕錶獎」，配備了41毫米外型線條流暢的精鋼錶殼，至於機芯方面則是傳奇機芯的最新版本El Primero 3600型，振頻達5赫茲，精確至1/10秒的時間，動力儲存達60小時。此外，在藍寶石水晶錶背可以見到機芯的全貌，藍色導柱輪和裝飾品牌標誌性五角星的鏤空擺陀，錶背鐫刻上「Unique Piece」一字。

圖片來源：Breguet

Breguet：一按便能更改時區

錶壇傳奇人物寶璣大師與航海領域早有淵源， 曾於1814年成為法國經度委員會成員，致力解決海上經度定位相關的天文問題。於一年之後他更獲法國國王路易十八頒賜榮譽爵位，成為法國皇家海軍的御用製錶師。於應屆Only Watch，寶璣（Breguet）帶來一款Marine航海系列Hora Mundi腕錶，此款佳作搭載了寶璣的專利技術，只需輕輕一按便能更改時區，透過按鈕或錶冠設定時區同樣操作簡單，由多個凸輪、小錘及內置差動裝置組成的機械裝置，可以計算出第二時區的時間和日期，突顯出精妙工藝。

在精湛工藝之外亦表現出藝術美學本色，錶盤運用不同材質，以疊加不同的圓盤方式呈現出世界，第一層金質底板手工雕刻波浪，藍寶石水晶夾板鑲嵌覆以夜光塗層的金質時標，飾以海軍藍色亮漆雕刻陸地，陸地表面點綴璀璨奪目的玫瑰金圓點。這些立體又細緻的細節是需要花上數周時間才能完成的。此外，時針、分針和時標覆以代表Only Watch的紅色夜光塗層，錶盤上本來的「巴黎」替換為以紅色顯示的「摩納哥公國」，12時和6時位置分別鐫刻「Pièce Unique」以及「Only Watch 2023」字樣。

圖片來源：TAG Heuer

TAG Heuer：破天荒追針計時機芯

今年是TAG Heuer第五度參與拍賣會，所推出的新作「TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph for Only Watch」主打創新，特別研發了一款破天荒的腕錶機芯「機械式追針計時機芯TH81-00」，追針計時能分別計算兩個時段，被視為製作難度極高的複雜功能，可以應用在計算不同圈速或是為多項運動比賽計時，提供最佳的準確度與靈活度。是次新機芯以全鈦金屬製作，是為品牌歷來最輕巧之作，機芯關鍵部位飾以經典棋盤格雕紋，輔以黑色拋光、切角、珠紋與緞面打磨，處理時間高達12小時。

品牌的Monaco系列自1969年面世，方形錶殼加上簡單直接的長方形指針有別於經典款式，物料上採用鈦金屬與藍寶石水晶玻璃相融合出「Texturised Titanium」，帶有奪目的結晶效果並能令錶面變得更堅硬、更抗刮。環抱機芯的擺陀呈現品牌標誌性的盾牌造型，並綴以「Only Watch」2023年主題用色，由錶盤藝術大師André Martinez以人手上色。

圖片來源：BVLGARI

BVLGARI：首款大理石手動上鏈陀飛輪腕錶

還記得BVLGARI以8年時間透過Octo Finissimo陀飛輪腕錶創下了8項「纖薄」世界紀錄，來到今年的Only Watch，BVLGARI同樣以這款佳品作為主角，不過卻是以大理石之姿體現出頂尖工藝。BVLGARI作為意大利品牌一向著重羅馬傳統，使用大理石則是對此致敬，成就出首款大理石手動上鏈陀飛輪腕錶。不過大理石並非傳統的製錶物料，可想而知製作的難度極高。

+ 3

Octo Finissimo的錶殼由110個刻面組成，每個刻面都覆蓋上薄薄的大理石，每片厚度只有0.4至0.5毫米，在小心處理易碎的大理石片之同時還要顧及視覺上的和諧效果。至於錶盤則採用一塊0.6毫米的大理石片，外露的陀飛輪位於6時位置，不過說到最精緻的部分則是錶鏈，每個鏈節的正面和側面亦鑲嵌了大理石，以形成立體效果，只留下黑色鈦金屬的內側表面，整件作品花上190小時來完成。是次所採用的大理石名為Verde Alpi，來自奧斯塔山谷，帶有大自然的色調，展現出非凡的生命力與能量。