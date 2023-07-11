AP｜球王美斯搶先展示新Royal Oak手錶　紫色面皇家橡樹限量100隻

AUDEMARS PIGUET愛彼最近悄悄在官網上架了一款41mm的Royal Oak Selfwinding Chronograph（26240BC），錶款用白金材質製作，搭配紫色「Grande Tapisserie」大型格紋面盤相當吸睛，這款錶限量100枚，品牌官網上沒有透露定價而寫道：Price on Request，若對照同系列同機芯的玫瑰金款，代表這款錶少說也是台幣200多萬起跳，只是入手難度絕對更高。

回顧AP過往歷史，他們約在2018年時首度將紫色調引進皇家橡樹系列，當時是率先套用在搭載2924手上鍊機芯的Royal Oak Tourbillon Extra-Thin，後來這個顏色逐步蔓延到更多皇家橡樹系列作品中，包括計時碼錶與自動陀飛輪等，而其實品牌在2019年時也推出過紫色面盤的皇家橡樹自動計時碼錶，那款錶搭載2385自動機芯、白金錶殼採用霜金工藝處理，而小錶盤則是銀色調，與紫色Grande Tapisserie面盤形成雙色效果，那款錶限量200枚，目前已經停產，剛好愛彼2023年新增26240BC直接頂上它的空缺。

AP Royal Oak Selfwinding Chronograph（26240BC）一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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26240BC的機芯已經換成目前系列主力的計時機芯4401，因此小錶盤格局也和搭載2385機芯的舊作不同，26240BC面盤上3點、6點與9點方向的小秒盤依序為計時盤、小秒盤與計分盤，而手錶經過4年演進後，目前面盤的設計也有一些微調，例如12點方向品牌Logo的製作工法改用電鍍生成法製作、小錶盤換成與格紋面盤一致的紫色，另外小秒盤刻度增添20、40、60等數字強化輔助讀時的效果，至於手錶外觀還有個與前作最大的不同就是錶殼與鍊帶捨棄了霜金工藝，改回一般RO手錶用的拉絲處理。

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如果沒有常常Follow品牌動向，搞不好還會漏掉這款新問世的紫面皇家橡樹自動計時碼錶，但是國外就早有名人搶先戴了這只錶，這位搶頭香的AP愛好者不是別人，正是早前隨著阿根廷足球國家隊前往內地進行友誼賽的天王巨星美斯（Lionel Messi），他在前幾天剛抵達內地時，被媒體直擊到手上戴著這款疑似是26240BC的作品，而且美斯還特別把錶帶從白金鍊帶換成與面盤同色的橡膠鍊帶，低調卻很有震撼力的搶先曝光這款錶讓人意想不到。

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美斯是足壇裡出了名的高級手錶收藏家，但是過去他所佩戴的手錶大多都是我們耳熟能詳的熱門錶，雖然各個要價不菲，但相對來說驚喜感沒那麼高，不像他的好對手C朗酷愛收集稀有、限量甚至是鑲滿鑽石的夢幻逸品。不過美斯這次入境中國手上戴了紫面皇家橡樹自動計時碼錶倒是有點替他扳回一城的味道，除了是最早拿到手錶的收藏家之一，他還幫手錶換了錶帶，而可以搶先入手僅限量100只的稀有款，從中也可突顯美斯與品牌的深厚關係（畢竟AP過去曾幫美斯出過聯名錶），雙方已經不只是純粹的錶商與客戶而已，美斯這次可以搶先拿到AP的特殊款也就不會令人感到意外了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：AP低調發表皇家橡樹新錶 梅西搶先上手展現天王氣勢】