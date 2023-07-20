OMEGA｜歐米茄海馬系列手錶75週年　8款Seamaster特色、價格一覽

OMEGA歐米茄旗下著名系列Seamaster海馬2023年邁入問世75週年里程碑，原本今年前半品牌都沒有什麼特別慶祝的動作，還以為歐米茄沒有要針對海馬75週年大做文章，結果果然是小編自己想太多了⋯⋯因為品牌稍早前盛大發表了一系列的海馬Summer Blue手錶，多達8枚新款一字排開氣勢十足，雖然說穿了都是海馬系列既有款式的小改款而已，但是它們都由一些共通特徵串連，使得手錶格外有一種團結力量大的震撼效果。

這次的海馬Summer Blue手錶收羅了系列中不同防水等級的手錶，最少150米，最多則達6000米，堪稱歐米茄研發防水技術的精華縮影。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

而品牌為了強調系列的整體感，因此統一在這系列作品中挹注三大共通元素：

1. Summer Blue面盤

既然名為「夏日藍」，表示8款海馬新作的面盤都跟藍色有關，其中多數是採用漸層藍面設計，但也會隨著每個款式的特色呈現出彼此個性，例如Aqua Terra 150米41毫米手錶有水平的甲板紋、海馬潛水300米則有波浪紋、海馬Planet Ocean 6000米系列Ultra Deep的藍色面盤亮點超明顯，歐米茄竟然將挑戰者深淵的圖案刻在上頭，比2022年那幾款的漸層面盤更有戲，也是8款海馬Summer Blue手錶中最具辨識度的設計。

2. 刻上／印上海神波塞頓圖案的實底蓋

8款海馬Summer Blue手錶無論原本配置的是實底蓋或透明底蓋，此次都一律換成了實底蓋，歐米茄並在其上鐫刻手持三叉戟、騎在兩隻海馬的波塞頓圖案，乍看以為是歐米茄為了新作設計的新元素，但實際上這種圖案早在1956年時就已經出現在海馬系列上，品牌睽違一段時間後再度把這個經典圖案帶回現代手錶身上。

3. 淺藍色夜光物料

為了呼應手錶的Summer Blue面盤，因此此系列的海馬手錶時標和指針上的Super-LumiNova夜光塗料也都改成淺藍色，在多數款式為漸層藍色的面盤上顯得清晰又清新、格外散發一股活力，而這種顏色的夜光塗料之前比較少出現在歐米茄手錶上，遂也成為一個辨識的重要線索。

這三大特徵共同建構出海馬Summer Blue手錶與一般海馬系列作品的差別，作為慶祝Seamaster 75週年的獻禮，歐米茄並非提出一款狹義上的全新創作，反而是從手錶的細節著手，賦予數款海馬人氣作品煥然一新的面貌，而且品牌並未採限量發行策略，如此一來也可以提高錶迷入手的機會，還能按照自己喜好找到最愛的那一枚海馬真愛。

同場加映：11款ROLEX手錶6月最新行情 勞力士K金GMT-Master II升幅超乎預期（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

以下按照不同等級的防水性能帶大家快速瀏覽到底有哪些海馬Summer Blue手錶，以及它們的設計風格和技術規格等相關資訊。

■150米

在150米防水等級中分別有海馬Aqua Terra 150米38毫米手錶、海馬Aqua Terra 150米41毫米手錶以及海馬Aqua Terra 150米系列43毫米世界時區手錶等三款作品。Aqua Terra 150米38毫米手錶採用漸層藍色的太陽線紋磨砂面盤，它的6點鐘日期窗也改成了淺藍底黑字設計。至於41mm的Aqua Terra 150米的水平甲板紋夏日藍面盤先經過太陽線紋磨砂和PVD處理，接著還會覆上亮漆收尾，這款除了有不鏽鋼鍊帶，也還有淺藍色橡膠錶帶款式可選。前不久也才剛出新款的Aqua Terra 150米系列43毫米世界時區手錶也共襄盛舉出現在這次的Summer Blue主題中，面盤中央的鈦金屬用雷射蝕刻出藍色的海洋以及米灰色調的陸地輪廓，而在地球圖案周圍的24小時刻度也換成淺藍色和深藍色分別表示白天與黑夜。

■300米

海馬潛水300米為海馬系列目前人氣最旺的明星產品，這次手錶的陶瓷面盤以漸層藍色示人、陶瓷錶圈也是代表海洋的深藍色，上頭的潛水刻度填有潛藍色琺瑯刻度，至於6點方向日期窗則為深藍色底搭淺藍色字樣。資歷比海馬潛水300米更久的海馬300系列也有相應的新作問世，它的三明治面盤經過夏日藍亮漆塗覆後更徹底詮釋手錶與海洋的淵源，復古感較強烈的風格也能與海馬潛水300米的現代感形成對比。

同場加映：同場加映：OMEGA｜歐米茄海馬007占士邦60週年紀念手錶 入手前要知的5件事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

■600米

Planet Ocean 600米採用藍色陶瓷錶圈搭配潛藍色刻度，面盤的夏日藍色調經過垂直拉絲修飾後展現專業潛水錶的粗獷霸氣，至於手錶的指針還經過藍鋼處理，搭配潛藍色的夜光物料相得益彰。

■1200米

外型在海馬系列旗下相對獨特的Ploprof 1200米改換O-MegaSteel再出發，搭配藍色陶瓷圈、錶殼2點鐘位置的安全按鈕也鍍上深藍色以呼應手錶的夏日藍主題，包括它換上的穿孔橡膠錶帶也以藍色呈現，深邃的色調和手錶超高防水性能彷彿也有互相輝映的深意。

■6000米

Planet Ocean 6000米系列Ultra Deep是歐米茄研發潛水錶的尖端技術總成，有鑒於這款錶的原型曾在2019年締造深潛世界紀錄，所以這次歐米茄才會在面盤加上挑戰者深淵圖案，而當手錶接觸紫外線時，還能清楚看到挑戰者深淵的地形輪廓（包括西淵、中淵和東淵等）、打破紀錄的深度數據（10,935米）以及”OMEGA WAS HERE”字樣，不僅承襲Summer Blue的主題，還將手錶的創作來龍去脈做了更具體的交代。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄Seamaster 75週年8款海馬新作齊發！特色規格價格一次看】