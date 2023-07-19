AP皇家橡樹、PP金鷹、江詩丹頓Overseas　藍面萬年曆手錶最新行情

一般而言運動錶並不會結合高階或多重複雜功能，主要還是考量到手錶的用途，因為在運動量較大的情境下，如果手錶內部結構相對複雜，反而更容易造成手錶內部零件出現損壞的機率，不過今時今日運動錶、尤其是高級品牌製作的運動錶，即使外型與性能都和一般運動錶無異，可是就工藝價值和入手門檻等層面，錶主大概還是用於日常佩戴的機率比較高，不會真的戴去從事劇烈的活動，也因此近代市場上結合高階或多重複雜功能的作品也逐漸增多，像是萬年曆就已經出現在某些大品牌的運動錶系列中。

綜觀各品牌的萬年曆運動錶，市場上最受層峰收藏家青睞的大概不出AP、PP、和VC等三大品牌，他們分別於皇家橡樹、金鷹與Overseas系列中先後開發出萬年曆手錶，而且巧合的是，這三款人氣高級運動錶的萬年曆款式都有藍色面盤的設計，搭配的材質則有不鏽鋼或白金等銀白色調的金屬，堪稱是萬年曆運動錶中的三大巨頭。

AP皇家橡樹、PP金鷹和江詩丹頓Overseas的3款藍面萬年曆運動手錶，在二級市場的身價約縮水了3成。（IG@watchanalytics）

國外媒體Watchanalytics最近也在追蹤這三款高級萬年曆運動錶的市場價格變化，發現它們的行情發展一年前後有著不小差異。三款的型號分別是皇家橡樹26574ST、金鷹5740/1G和Overseas 4300V/120G，其中只有26574ST是不鏽鋼材質，另外兩款則是白金材質；光以定價而言，26574ST是三款裡面最低的，不過在二級市場上，26574ST的價碼還是比4300V/120G來得高一點，4300V/120G目前的溢價率為35%已經是三款中最低的了，最高的不難猜是5740/1G，它的溢價率高達62.5%！

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光看三款錶的溢價率會認為它們的行情實在很好，不過如果沒有經歷2022年的熱門錶行情下跌潮，它們的二級市場價格可能還會更驚人。同樣根據Watchanalytics公佈的價格情報，26574ST、5740/1G和4300V/120G在一年前的行情分別是194,743歐羅（約合港幣168萬）、339,803歐羅（約合港幣293萬）和158,752歐羅（約合港幣137萬），其實那時候熱門錶的身價已經在往下掉，不過歷經一年後到現在，這三款的價格又有什麼樣的變化？

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Watchanalytics觀察到三款錶在過去一年間的價格發展趨勢有點類似，都是在距今約7個月前價格突然有比較明顯的滑落，從那以後手錶的價格就變得相對穩定，沒有出現比較大的波動，現在26574ST、5740/1G和4300V/120G的國外報價依序是129,692歐羅（約合港幣112萬）、226,535歐羅（約合港幣195萬）和116,404歐羅（約合港幣100萬），由此可知三款手錶現在的溢價率還是很高，但跟一年前的行情比起來也縮水了不少。

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若把一年前後的二級市場價格轉換成百分比來看它們的價格跌幅，26574ST跌落33.4%、5740/1G下滑33.33%，4300V/120G也降低了26.68%，平均來說三款高級萬年曆運動錶的身價約縮水3成，但反而目前的行情表現更貼近市場能夠接受的數字，因為它們都已經維持了超過半年，期間沒有特別顯著的變化。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：皇家橡樹、金鷹和Overseas等藍面萬年曆運動錶一年前後價格平均下滑30%】