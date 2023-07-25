OMEGA MoonSwatch第5波！Moonshine大秒針有新「驚喜」你buy嗎？

2023年SWATCH在每個月的月初建立了一項新常規，那就是在這個固定時間發售新一批的歐米茄聯名MoonSwatch，今年新生代的MoonSwatch是從3月開始亮相，乍看跟2022年首批MoonSwatch的Mission to the Moon相似度極高，不過品牌又再融入更多來自歐米茄的元素——以他們家專利的Moonshine™ Gold材質製作中央計時大秒針（是鍍上去而非整枚指針都用Moonshine™金打造），藉此區隔出新款特色，還附上了重新設計的錶盒以及證明手錶的鍍Moonshine™金指針是在滿月期間生產的特別證書；MoonSwatch定價HK$ 2,100，而Mission to Moonshine™ Gold則是HK$ 2,310，真的不能小看一枚秒針的差異。

Mission to Moonshine™ Gold在2023年3～4月走的是限量限點策略，這兩波開賣地點分別只在全球的4個地點和14間店，等於是把2023年2月滿月期間製作的鍍Moonshine™金指針庫存分兩波銷售。到了5月時SWATCH進一步增加販售店點（全球19間店），同時也小小改動了手錶，將秒針針尖的夜光物料從白色改成粉紅色，因為品牌表示製作這批鍍Moonshine™金指針的期間適逢「粉紅月亮」期間，所以加點巧思微調手錶，讓拿到錶的錶主可以享受到一點新鮮感。

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2023年6月Mission to Moonshine™ Gold銷售地點又再延伸至全球77個城市、72間SWATCH專賣店，這次品牌又有新花樣，在鍍Moonshine™金指針加上白色的花紋，設計靈感來自夜間綻放的花朵，因為盛開的花形輪廓如同滿月的圓形，白色的花朵輪廓線條讓指針又多了些新話題。

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來到2023年7月，Mission to Moonshine™ Gold開賣日選在3號，換句話說也才剛剛結束不久，這次品牌又把銷售地點增加至全球82個城市共96間SWATCH專賣店（台灣的西門與台北101店從上個月起都已入列），從品牌IG限動的實況記錄來看，又有許多錶迷前往圓夢，大家開心拿著自己剛到手的MoonSwatch拍照留念，至於這次的Mission to Moonshine™ Gold已經是連續第三個月出現新的設計元素，拿到錶的錶主會驚喜地發現鍍Moonshine™金指針印是了許多草莓圖案！剛看到指針上的草莓圖案不免感到困惑這是哪招，但根據品牌解釋，這是因為2023年6月的滿月在美洲有著「草莓月」的稱呼——每當六月滿月時，現在美國東北部的Algonquin原住民部落將其稱為「草莓月」，這個典故遂成了SWATCH這次的設計靈感。

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由於Mission to Moonshine™ Gold的亮點就是在那枚指針，但如果整年下來都是銷售相同的設計，隨著開賣店點增多，消費者對這款產品的興趣可能會逐漸減弱，但從近三個月來的MoonSwatch都有增加額外的設計元素看來，品牌還是期望不斷帶給市場驚喜感與不可預測性，強化人們想要入手這款錶的決心，如果這個月還是沒買到，沒關係，8月初再繼續拼一波。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：MoonSwatch第五波開賣 Moonshine “指針上有新話題”】