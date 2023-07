OMEGA MoonSwatch第5波！Moonshine大秒針有新「驚喜」你buy嗎？

2023年SWATCH在每個月的月初建立了一項新常規,那就是在這個固定時間發售新一批的歐米茄聯名MoonSwatch,今年新生代的MoonSwatch是從3月開始亮相,乍看跟2022年首批MoonSwatch的Mission to the Moon相似度極高,不過品牌又再融入更多來自歐米茄的元素——以他們家專利的Moonshine™ Gold材質製作中央計時大秒針(是鍍上去而非整枚指針都用Moonshine™金打造),藉此區隔出新款特色,還附上了重新設計的錶盒以及證明手錶的鍍Moonshine™金指針是在滿月期間生產的特別證書;MoonSwatch定價HK$ 2,100,而Mission to Moonshine™ Gold則是HK$ 2,310,真的不能小看一枚秒針的差異。