ROLEX Deepsea Challenge潛水錶最新行情　勞力士136660 CP值更高

夏天到又是潛水錶活躍的季節，目前市面上的潛水錶百款，不過近一年來最具震撼力的大概要屬勞力士2022年底無預警發表的Sea-Dweller Deepsea Challenge了，這款型號為126067的超級海使別的不提，光是防水性能11,000米一亮出來，市面上大概也找不太到什麼競爭對手，宛如一款潛水錶界裡的深海巨獸，令人讚嘆——不過也帶有比較強的距離感就是了。

Deepsea Challenge問世的時間點還滿不像勞力士的作風的，因為它不是在去年的W&W錶展期間推出，反而是在錶展過了大半年、2022年都快要結束的11月才亮相，還記得去年先有歐米茄釋出海馬Planet Ocean Ultra Deep，手錶傳承自曾伴隨探險家Victor Vescovo寫下人類下潛深度紀錄的Planet Ocean Ultra Deep Professional概念錶基因，將Planet Ocean市售錶的防水性能推進到6000米新高點；想不到半年後勞力士Deepsea Challenge橫空出世，直接以防水11,000米的頂尖規格狠超Planet Ocean Ultra Deep，成為當前深潛手錶的一大標竿。

Deepsea Challenge雖然擁有超越絕大多數潛水錶的防水性能，不過伴隨而來的即是手錶的超大尺寸，包括直徑達50mm的錶殼，簡直像是把小懷錶戴在手上的概念，另外手錶的厚度達到23.3mm可能比大尺寸錶徑更讓人有感，這突顯出要具備超高防水性能的前提是錶殼本身要能承受得住超高水壓，因此無可避免需要有足夠厚實的錶殼才有辦法實現這種破萬米防水性的境界。

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海使旗下本來「水性」最強的Deepsea 136660體積和重量都已經不小（錶徑44mm、17.7mm，重量達212g），但放在Deepsea Challenge旁邊瞬間會讓人覺得它小了一號，可想而知如果勞力士製作Deepsea Challenge時還是堅持使用不鏽鋼材質，這款錶的重量搞不好有可能上探300g，這樣的重量平常戴在手上負擔感很強烈，在實用性上會不盡理想，於是勞力士才會開先例改用RLX鈦金屬製作錶殼和鍊帶，這樣一來可以有效降低手錶重量，最終將Deepsea Challenge的重量控制在將近250g，讓人還是有願意佩戴它的動力。

在Deepsea Challenge已經問世超過半年的現在，目前這款錶的行情表現為何？日本媒體《Power Watch》實際進行二級市場的調查後發現了有點令人意外的情況。Deepsea Challenge的定價高達203,100港幣，以一款不是K金材質的潛水錶而言價格著實驚人，這款錶據說品牌的發行量不多，所以想找還不一定好找，或許如此助長了手錶的行情維持高檔，目前在日本市場問到的Deepsea Challenge價碼介於600多萬日幣～700多萬日幣之間，換算成港幣大概有34萬～40萬這麼高，幾乎超過定價一倍！以手錶日常佩戴相對沒這麼舒適的情況，這款錶的行情實在是好到一個不行。

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作為對照，《Power Watch》也去追蹤了一下DeepSea 136660和歐米茄Planet Ocean Ultra Deep的行情，結果前者的日幣定價1,721,500日幣（香港定價113,100），二級市場價格「才」約200萬日幣；後者的O‑MEGASTEEL版本定價1,815,000日幣（港幣定價99,900）、二級市場價格乃是低於定價的150萬日幣（約合港幣84萬多），以日常佩戴的效果來說，三款錶不會差到像是防水性能數據般那麼明顯，但是它們的價格卻有不小落差，三款中實戴性最低的Deepsea Challenge行情反而最高，但入手後被用來收藏的機率可能也會大於另兩款潛水錶，當中再度驗證了物以稀為貴的道理。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：解勞力士頂規潛水錶Deepsea Challenge最新價格行情追蹤】