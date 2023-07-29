最貴綠面手錶二級市場價格排行Top 5　勞力士綠水鬼竟然沒上榜？

過去幾年高級錶壇刮起一股綠面手錶旋風，原本知名度最高的綠面手錶要屬勞力士的Submariner，但是綠水鬼前幾年改款後將面盤改回黑色，因此開始有愈來愈多的品牌投入設計綠面錶，希望能在這種愈來愈受歡迎的面盤顏色上面建立自家作品的一席之地。

如今市場上的綠面手錶已經不算少，幾乎大品牌都在近年間出過綠色系面盤的創作，即使綠面不會普及成為錶廠的主流設計，但是作為熱門款的其中一種變體，往往能夠發揮奇兵效果，吸引眾多收藏家關注。而且現在的綠面錶變化愈來愈多，從薄荷綠、深綠，到橄欖綠應有盡有，同樣一種綠色，各個品牌間各自表述，使得這個市場短期內還是很有潛力。

一覽市面最貴綠面手錶Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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國外媒體Watchanalytics對於市場上的綠面風潮深感興趣，他們為此還特別調查列出了一份市面上最貴綠面錶Top 5的排行，在這份榜單中出現的手錶都是主流品牌的市售錶，所以有些獨立製錶品牌打造的稀有限量版之類的作品便不會出現在榜單上。

有意思的是，和綠色最有緣的勞力士，旗下作品都沒有出現在這份榜單中，反而是兩個頂級品牌旗下的作品佔據了前五名之位，以下就由第五名開始往前倒數，看看目前市面上最貴的綠面錶分別是哪幾款。

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第五名：AUDEMARS PIGUET 皇家橡樹自動計時碼錶26331BA（已停產）

定價：NT$ 2,276,000，國外二級市場價格：326,000美金

第四名：PATEK PHILIPPE Nautilus 5711/1A-014（已停產）

定價：NT$ 1,018,000，國外二級市場價格：332,000美金

第三名：AUDEMARS PIGUET 皇家橡樹自動飛行陀飛輪26534TI（限量50只、已停產）

定價：約NT$ 4,313,500，國外二級市場價格：600,000美金

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第二名：PATEK PHILIPPE Nautilus 5711/1300A-001（已停產）

定價：NT$ 2,760,000，國外二級市場價格：755,000美金

第一名：PATEK PHILIPPE 5905P-014年曆計時碼錶（限量25只、已停產）

定價：90,500歐元，國外二級市場價格：950,000美金

在Watchanalytics列的這份榜單中，可以發現這些綠面錶大多出自PP金鷹和AP皇家橡樹系列，而且它們目前都已經停產，這點有助於在二級市場助長手錶行情（愈是買不到、愈難入手的愈想要），和最知名的綠面錶——勞力士綠水鬼116610LV目前二級市場價格約15至17萬多港幣相較，出現在Top 5榜單的綠面錶身價的確是處在不同等級上，本來以為Nautilus 5711/1300A-001的行情應該已經算很驚人了，想不到PP自身還有另一款狠角色，收藏價值還要比綠面金鷹更狂，當真是一山還有一山高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：市售綠面錶二級市場價格排行Top 5 “綠水鬼沒上榜”】