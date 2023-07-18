鑽石之王Harry Winston腕錶Project Z新作　奢華功能向紐約市致敬

【高級腕錶】相信大家對於世界上最大的藍鑽「希望之鑽」（Hope Diamond）定有所聞，當年購入這顆「鑽石之王」的就是紐約珠寶商Harry Winston，自此「鑽石之王」這美名就由品牌繼承下來。作為鑽石界的代表，大家在挑選珠寶時或者都會考慮這個品牌，但其實品牌的腕錶系列也為人所津津樂道，當中享負盛名的Project Z系列今年迎來第16代作品。

圖片來源：Harry Winston

據說品牌的創始人Harry Winston作為寶石收藏家，曾經擁有世界上三分之一的名鑽，有著良好的口碑，多瑰麗動人的鑽石也需要一個載體，所以品牌出品的婚戒及珠寶首飾以至腕錶向來都備受肯定。品牌早在1989年推出首個腕錶系列Premier，來到2004年推出的Project Z系列，不斷將腕錶的功能學推向新高度，也是唯一採用鋯合金Zalium材質的系列。是次推出的Project Z16限量100枚，是首款顯示完整日曆（月、日、星期）的作品，加上別具匠心打造的鏤空立體城市景觀，由齒輪、機械零件、對稱式支撐橋板所組成，突顯精妙的功能美學。

圖片來源：Harry Winston

不難看出新作向充滿建築美學的紐約市致敬，也是一次向創始人Harry Winston的歷史回溯。縱橫交錯的跨式橋板除了對腕錶的功能性至關重要，其形態亦與紐約的摩天大樓、吊橋及其巨大支撐梁架和鋼柱互相呼態。新作特別著重於色彩的展現，用上易於識別的紅色漆面，配搭清晰的黑圈及白色標記，與亮藍色漆面橋板結合出亮麗醒目的視覺效果，看得出所有的色彩設計，都以突顯功能、便於閱讀而設計的，日期、星期和月份清晰可見，更為錶盤賦予深度和立體感，營造出來的對稱感療癒人心。

圖片來源：Harry Winston

新作的革新之處包括電鍍深灰色橋板上刻有Project Z16字樣，本以為是秒針的金色指標其實是指向黑色外圈的日期，錶盤下半部持續走動的逆跳秒針為整體感覺貫注活力，在鏤空的網格之下還可以窺看到逆跳秒針計數器的螺旋凸輪。一如既往地採用鋯合金材質打造而成，這種材質有助保護複雜的結構，並且具有超輕盈、延展性強、抗腐蝕、抗刮擦的特性，與整體設計的需要不謀而合。錶殼直徑為42.2毫米，高度為11.27毫米，備有100米防水性能，採用由327個零件組成、鑲嵌了34顆人造寶石、振動頻率為4Hz的瑞士自動機械機芯HW3401，動力儲備達到65小時。