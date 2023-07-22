ROLEX黑水鬼、綠水鬼7月行情 勞力士Submariner手錶1年價格比較
/ 2023.07.22
撇開綠水鬼身上出現的微妙變化，通常大家最關心的還是水鬼的價格行情，這系列在2023年1月時曾經再度漲過一次價，目前三枚水鬼最新的原廠價格分別如下：
124060——HK$ 71,300
126610LN——HK$ 80,300
126610LV——HK$ 84,400
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無曆黑水鬼這次漲完價後正式突破了7萬大關，想想大概三年前時，這三款錶的原廠價格都還在7萬以內，三年之間物價上漲的幅度實在滿大的。不過現在如果能用定價就買得到這三只水鬼已經是一種奢侈的享受，因為你知我知它們的市場價格早就被炒高到不同境界，所以原廠價格參考的意義大於實質意義，因為在二級市場根本找不到有人肯用原廠價格割愛水鬼。
但是從2022年第二季開始，眾多熱門錶水漲船高的行情紛紛遇到撞牆期開始往下滑，一直到過了整整一年多後的現在還是沒有明顯的反彈，原本在2022年的此時，我們都還在訝異怎麼就連黑水鬼、綠水鬼這些爆款的價格都有從高峰往下降的趨勢，結果來到2023年7月，想不到這三款錶的身價還是緩緩的下跌中。
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根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，三只水鬼在2022年7月時的炒價分別是124060：13,700美金（約合港幣10萬7）、126610LN：15,300美金（約合港幣11萬9），以及126610LV：22,200美金（約合港幣17萬3），當時這樣的行情已經不是最高點而開始走下坡了，想不到一年過後的現在，三枚水鬼的價格還沒跌到谷底。
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目前國外最新的報價部分，WatchCharts指出三款錶的炒價分別是124060：12,044美金（約合港幣9萬4）、126610LN：13,732美金（約合港幣10萬7），以及126610LV：16,296美金（約合港幣12萬7），結果手錶定價調高，它們的二級市場價格不增反減，而且在一年之內124060的價格下滑幅度達13%、126610LN下滑11%、126610LV更是一口氣降了36%之多，似乎溢價率變得愈來愈合理了些。目前三款水鬼中，溢價率最高的還是綠水鬼（51%）、黑水鬼溢價率34%居次，無曆黑水鬼的溢價率則是32%，單看這樣的比率會覺得還是有點小誇張，不過若和三款錶一年前的炒價一對照，現在的二級市場價格其實還算吸引人。
※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士黑水鬼、綠水鬼各型號原廠價格與最新行情對照 (2023年7月更新)】