致敬經典情色漫畫40週年　雅典錶推3款全人手彩繪手錶　限量40隻

2023年為意大利傳奇情色漫畫藝術家兼劇作家 Milo Manara （米羅．馬那哈）筆下情色漫畫傑作《Click! 》問世40週年里程碑，為此ULYSSE NARDIN雅典錶並與大師合作，打造一系列共三款的鎏金系列 Milo Manara 手錶，將令人臉紅心跳的情色漫畫經典插圖搬入手錶面盤上。

Milo Manara 繪畫創作深受著名畫家 Peter Paul Rubens（魯本斯）、Michelangelo Merisi da Caravaggio（米開朗基羅）和 Giorgio de Chirico（基里訶）等人影響，並慢慢摸索出屬於自己的了寫實主義情色漫畫風格，1983年時他完成了的春宮漫畫名作《Click!》流傳至今還是相當經典，也因此促使雅典錶希望將大師作品移植到手錶上，讓更多人可以注意到這些藝術作品的可貴意義。

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事實上雙方曾經在2019年首度合作，當時雙方創作出一組手錶以「永恆之愛」為主題，基於當時種下的緣分與情誼，因此當《Click!》邁入40週年時，雅典錶也不會錯過將大師筆下作品轉化成手錶逸品的難得機會。

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鎏金系列 Milo Manara 手錶採用不鏽鋼材質製作，錶徑40mm大小適中，而三款作品奠基於鎏金系列既優雅又帶點摩登感，烘托出面盤畫作的吸睛魅力。雅典錶旗下的微繪工藝師各個畫工精湛且經驗豐富，不過面對手錶面盤面積僅為 Milo Manara 插圖原稿僅約1/10大小時，還是不免感到極具挑戰性，就在他們花費上百個小時以上的工時，悉心揣摩彩繪 Milo Manara 筆下場景人物後，原作的神采終於被活靈活現轉移至手錶面盤上，讓人看得浮想聯翩之餘，更不禁想要讚嘆微繪工藝師的筆下功夫的確不同凡響。

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三款錶分別採用不同的插圖圖案，它們的錶殼造型、尺寸、錶帶、功能與機芯則都一模一樣，錶背透明底蓋可見載UN-320自動機芯，內部蘊含矽材質零件，確保機芯擁有高抗磁性能並能優化走時精準度，這三款手錶分別都限量40枚（可見微繪圖案真的很費工耗時），它們的錶冠也都特別塗上紅漆，用意是呼應馬那哈《Click!》漫畫中用來情慾遙控的紅色按鈕，老司機們一定懂這梗。手錶僅為時、分顯示，功能性不特別突出，但這也是出於能讓插畫圖案可以完整呈現的目的，相信應該不太會有人希望手錶增加太多複雜功能，影響了觀賞這些畫作的雅興。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：致敬經典情色漫畫40週年里程碑 雅典錶打造米羅馬那哈聯名彩繪限量藝術錶】