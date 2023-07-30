勞力士Daytona換成白陶瓷外觀　粉藍寶石錶圈無得輸｜ROLEX改裝錶

AET REMOULD最近的創作能量大爆發，除了我們才剛介紹過的愛彼44mm皇家橡樹離岸型計時碼錶「Azure Blue」之外，這家改裝錶品牌幾乎在同時間也推出一款勞力士Daytona改錶，這款作品被AET REMOULD歸納入Genesis系列，並且簡單粗暴地命名為「Blue Gemstone Ceramic」，一看錶名大概就知道整枚錶的精華所在了。

Genesis系列標榜是結合珍稀寶石與科技陶瓷材質的創意集合體，所以原本的勞力士Daytona包括錶殼與鍊帶等零件都改成了白色高科技陶瓷材質，這是勞力士原廠作品目前還不曾擁有過的規格，陶瓷材質的優勢在於硬度高、不易產生刮痕，而且AET REMOULD也特別在陶瓷表面施加拉絲處理，連惱人的指紋殘留問題也一併克服，同時陶瓷外觀呈現的純白色調，這也是與金屬材質有明顯區隔的亮點。

勞力士Daytona改裝錶，鉑金錶圈鑲上36顆階梯式切割彩色寶石超夢幻。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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AET REMOULD特別提到他們在這款Daytona Blue Gemstone Ceramic的「鉑金」錶圈鑲上36顆階梯式切割海水藍寶石，這代表改裝錶品牌在設計初期可能是拿鉑金材質的Daytona來改裝，如果真是如此，那這樣的改裝錶製作成本還滿高，光是要入手鉑金Daytona來改就是筆不小的開銷。AET REMOULD提到每一顆鑲嵌在錶圈的寶石都經過仔細篩選，目的是要確保它們的尺寸、淨度、顏色和切割角度維持高度一致性，如此呈現在手錶外觀看起來才不會有寶石各自為政的凌亂感，從手錶成品看來，顯然足以證明改裝錶品牌的寶石鑲嵌工藝有好幾把刷子。

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為了呼應錶圈的海水藍寶石，AET REMOULD也替手錶換成了淺藍色面盤，至於面盤上時標與指針的夜光物料則是白色，剛好就像錶圈／錶殼的配色組合，然而三眼小錶盤的刻度環並非原廠鉑金冰藍面Daytona特有的棕色，從這點似乎又可以反推改裝錶品牌應該不是拿鉑金Daytona來改，頂多是改裝過程把錶圈換成鉑金材質，相較下來換錶圈零件的成本比較低、可行性應該也較高。

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由於替換錶殼、鍊帶零件材質和錶圈的寶石鑲嵌工藝已經是不小的工程，所以AET REMOULD針對面盤的改造相對只是換換顏色，沒有進一步的特殊改造，不過這樣也才不會喧賓奪主模糊了整只錶的改裝重點。Daytona Blue Gemstone Ceramic散發出一種簡約但不簡單的個性，整只錶讓人感覺清爽俐落，不過明眼人看到陶瓷錶殼加上寶石鑲嵌，都會體認到要改造這款錶所需的技術水準和時間，從手錶超限量發行3只可知它的製作難度遠比簡潔的外觀印象更高。

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Daytona Blue Gemstone Ceramic在AET REMOULD官網顯示的價格為98,600美金，約合港幣77萬，以手錶的稀有性、品質與顏值等角度衡量，層峰市場的收藏家們應該很願意為了它付出這樣的高額代價。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「白陶瓷配海水藍寶石」勞力士Daytona 看了讓人垂涎欲滴】