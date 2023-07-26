寶齊萊135周年｜瑞士老字號大革新　新品突顯創新巧思顯製錶功力

瑞士名錶祟尚極致工藝，向來備受推祟、有價有市，有些錶廠品牌傳承了過百年歷史，不斷推陳出新，精進工藝屹立至今，可是依然由當年的創始人家族掌舵的卻又少又有少。

瑞士奢華製錶品牌寶齊萊（Carl F. Bucherer），自1888年創立紮根瑞士名城琉森，現時由家族第三代掌舵人主理，適逢今年來到135周年，發布大量矚目傑作，並將旗下錶款整合為三大產品系列。

Manero Peripheral（圖片來源：Carl F. Bucherer）

在了解品牌新作之前，必先了解品牌引以為傲的外緣自動上鍊機芯，將自動上鍊功能移至機芯的邊緣，可以令機芯變得更薄更精巧，而且無阻觀賞機芯，上世紀有些錶廠嘗試挑戰這項設計，可惜礙於技術限制不宜生產，慢慢被冷落下來。此時其實寶齊萊一直默默挑戰，直到2008年推出了品牌首款外緣自動上鍊機芯，自此沿用在旗下錶款並成為標誌性的工藝特色。

Manero Peripheral（圖片來源：Carl F. Bucherer）

品牌今年整合出三大系列分別為彰顯現代特色、著重設計、材質、表面處理及功能的「Manero」、配備出眾功能與時尚設計、突顯運動與探險氣息的「Patravi」以及重新詮釋品牌經典錶款的「Heritage」。突顯工藝實力的「Manero」系列是次特別多新品令人驚艷。擁有六款優雅色彩錶盤設計的「Manero Peripheral」，配色靈感來自大自然，簡約設計採用拉絲表面、對比鮮明的黑色小秒針、鍍銠楔形時標和指針，匠心獨運地配備混合黑色橡膠錶帶，在古典韻味之上增添一絲現代氣息。至於限量18枚的陀飛輪「Manero Tourbillon Double Peripheral Paradise」，在黑色鍍鋅錶盤內配置了品牌標誌性外緣式「懸浮陀飛輪」，配搭18K玫瑰金錶殼以及彩虹色長方梯形寶石時標，加上錶圈環繞著彩虹寶石彰顯高貴優雅。

Manero Tourbillon Double Peripheral Paradise（圖片來源：Carl F. Bucherer）

不過說到該系列最高水準之作，就是135周年紀念三問腕錶「Manero Minute Repeater Anniversary」，一系列三款傑作均配備品牌三項最高複雜功能：自動上鏈系統、「懸浮陀飛輪」和三問報時微調器，而且貫徹始終地全部安裝在外緣位置，配色和材質也一絲不苟，分別採用18K黃金錶殼、翠綠「Guilloché」機刻飾紋錶盤以及磨砂小牛皮錶帶；18K白金錶殼，搭配淺藍色珍珠母貝錶盤及混合橡膠錶帶；還有18K玫瑰金錶殼，搭配黑色鍍鋅錶盤、彩虹色寶石時標、相配的錶圈和黑色混合橡膠錶帶。這三款作品共同交織出品牌頂尖的製錶實力，每款僅限量一枚。

Manero Double Peripheral Tourbillon ONLY WATCH（圖片來源：Carl F. Bucherer）

適逢今年舉行錶壇盛事Only Watch拍賣會，品牌亦推出Only Watch特別版雙外緣陀飛輪「Manero Double Peripheral Tourbillon ONLY WATCH」，全錶採用迷人黑色別具魅力，配搭鍛造碳錶殼和鈦金屬容器感覺非凡，弧形霧面黑色錶盤以及煙灰色楔形時標標記和指針點綴出型格氣息，陀飛輪上則設有綠色秒針和同色系擺陀。

Capsule系列（CFB Capsule Collection）（圖片來源：Carl F. Bucherer）

同樣採用黑色設計的又有品牌的Capsule系列，一共五款各具特色以突顯品牌的美學品味，其中三款採用鍛造碳錶殼，包括限量30枚的Manero雙外緣陀飛輪腕錶，限量88枚的Manero外緣動力萬年曆腕錶以及限量188枚的Manero外緣動力大日曆腕錶，至於其餘兩款則採用類鑽碳塗層精鋼錶殼，分別是Manero飛返計時碼錶和Heritage系列的年曆雙盤計時碼錶，所有作品均配備混合橡膠錶帶以增添現代感覺。從以上介紹的新品可見，品牌具備精湛的製錶工藝並能夠將之活用在適合不同受眾群的作品之上，每款作品皆貫注了品牌的標誌性技術，動靜皆宜，既可優雅亦可型格。