ROLEX熱門手錶7月最新行情　6款勞力士漲價　旅遊復甦帶旺2級市場

隨著疫情時代走向尾聲，人們的生活愈來愈回復正軌，其中一項指標就是跨國移動的頻率增加，例如最近在社群媒體上就常看到親友分享出國消息，代表大家又開始像疫情前那樣自在生活了。

疫情前有的人會有出國買錶的經驗或習慣，日本媒體《Power Watch》最近和平行輸入錶店閒聊時，打聽到因為前往日本旅遊的遊客數正逐漸復甦，所以當地的二級手錶市場也開始慢慢活絡，除了本地的客戶外，也開始有更多海外客外前往日本旅遊時會順便賣錶。

勞力士11款熱門手錶7月最新行情。【已兌換港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這種日本國內外消費者需求增加的情況，對於當地的二級手錶行情照理說會有影響，可是根據《Power Watch》觀察到的勞力士熱門款身價趨勢，他們認為手錶的行情變動並沒有特別劇烈，還是保持相對平穩的曲線。

比起疫情前的2019年夏天，那時候來自全球各地的遊客來到日本順便買勞力士手錶的需求更強烈，導致品牌手錶行情一度明顯抬高，至於目前可能因為中國遊客前往日本的人數還是相對有限，現在會去日本玩的亞洲旅客主要來自韓國、台灣與香港等地，少了陸客強大的消費力，對於當地二級手錶市場的影響還是滿大的。以下就來檢視一下《Power Watch》所追蹤日本市場11款最熱門勞力士手錶的最新行情，看看它們最近一個月來的價格呈現怎麼樣的走勢發展。

同場加映：ROLEX黑水鬼、綠水鬼7月行情 勞力士Submariner手錶1年價格比較（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日圓／實際價格：2,160,000日圓（比2023年6月上漲1萬日圓）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日圓／實際價格：2,530,000日圓（比2023年6月下跌2萬日圓）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日圓／實際價格：2,010,000日圓（比2023年6月下跌1萬日圓）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,757,800日圓／實際價格：4,270,000日圓（比2023年6月上漲3萬日圓）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日圓／實際價格：3,360,000日圓（比2023年6月上漲10萬日圓）

■Explorer I 124270

定價：860,200日圓／實際價格：1,300,000日圓（與2023年6月相同）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日圓／實際價格：1,790,000日圓（比2023年6月上漲10萬日圓）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日圓／實際價格：1,190,000日圓（比2023年6月上漲2萬日圓）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日圓／實際價格：2,360,000日圓（比2023年6月上漲10萬日圓）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日圓／實際價格：1,690,000日圓（比2023年6月下跌4萬日圓）

■Air-King 116900

定價：885,500日圓／實際價格：1,330,000日圓（與2023年6月相同）

同場加映：勞力士Daytona換成白陶瓷外觀 粉藍寶石錶圈無得輸｜ROLEX改裝錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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整體看下來，勞力士熱門錶在這個月以來的行情波動的確不大，其中價格上漲的有6款、持平的有2款，下跌的則是3款，不過不管是上漲或下跌的款式價格變化都不大，最多大概就是10萬日圓，折合港幣大概5千5百，以勞力士熱門錶的溢價情況而言實在是筆小數字，所以難怪《Power Watch》會覺得就算目前前往日本旅遊的人數成長，但是對於當地二級手錶市場行情的影響還是沒有像疫情前那麼大，如果要回復到疫情前的水準，就看下半年甚至是明年日本入境旅客數量能恢復到何種水準了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「出國旅遊帶動二級手錶買氣」 勞力士熱門錶7月最新行情整理】