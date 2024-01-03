假錶越做越真？高級二手錶交易平台10%鑑定為假貨　ROLEX佔5成！

歷峰集團旗下的英國高級二手錶交易平台Watchfinder總裁Arjen van de Vall早前接受《Bloomberg News》的訪問訪問時，語出驚人地表示上年在Watchfinder上架銷售的高級手錶中，大概有10%被認定是假錶，而這些假錶中又有高達5成的比例是出自勞力士！

Arjen van de Vall先生在訪問中提到，其實Watchfinder在收到賣家想要放上他們平台求售的錶時，都會先仔細檢查過手錶一輪、確保它們的品質以及來源無虞，不過現在所謂的「超級假貨」愈來愈猖獗，這也成了高級二手錶交易平台的一大隱憂。

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根據國外黑市研究機構Havocscope的調查與估算，現今全球一整年大概會售出約4000萬只假錶（作為對照，2022年瑞士鐘錶產業的年度出口量為1580萬只），其中產生的利潤高達10億美金以上，這解釋了為什麼無論怎麼打擊假錶，這些山寨廠商還是會像雨後春筍般不斷冒出。

Arjen van de Vall先生語重心長地表示目前假錶的仿真程度愈來愈高，製作技術也不斷進化，所以除了少數製錶專家和鑑定專家外，一般人想要分別真假錶著實不容易。

通常Watchfinder旗下的專業製錶師在收到一只賣家想要出售的錶時，他們手上會有一份檢查清單要一一通過才能證明是真貨，過去在檢查清單這個關卡，初步可以篩出20%的錶還要進一步更詳細的檢驗才能分辨真假，但是時至今日，這個比例已經顯著提升到80%！等於多數的手錶一交給Watchfinder，他們就要重新且徹底的檢查與測試，前置作業花費的人力與資源比起往日高出一截。

訪問中Arjen van de Vall先生補充道他們的「詳細檢查」工作通常會有多達60個步驟，包括外觀檢查、拆開錶殼檢查機芯是否有可疑之處、核對序號與文件上的資料，還要確保手錶沒有登記丟失或被盜的記錄在案等。之所以要檢查到這麼仔細的程度是因為Watchfinder認為除了要找出假錶，還要避免手錶因為遺失、竊盜等行為而被轉賣的風險。

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至於假錶為什麼愈來愈難鑑定？Arjen van de Vall先生認為現在山寨廠商開始採用與原廠接近的方式製作手錶，有時候還會把原廠零件和副廠零件混搭使用，尤其一些很有野心的山寨廠商還會大手筆購入和原廠一樣的設備和工具，並重金找來專業製錶師負責組裝和測試手錶，所以愈來愈多以假亂真的手錶在市面上橫行，如果Watchfinder這些交易平台沒有做好把關工作，難保消費者買到假錶的機率不會再提高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“假錶愈來愈真” 高級二手錶鑑定不易 10%是假貨、勞力士比重最高】