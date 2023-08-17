GRAND SEIKO迪士尼100週年紀念錶　透明底蓋印黑白米奇限量100隻

Disney迪士尼在2023年慶祝100週年有許多週邊產品一個接一個推出，包括手錶也有知名品牌搶著和他們聯名吸引全球廣大的迪士尼粉絲。

繼之前我們介紹過CITIZEN星辰錶和Disney合作的100週年紀念錶後，另一間日系手錶大廠SEIKO旗下的頂規品牌GRAND SEIKO也找上迪士尼推出紀念錶，相較於CITIZEN的迪士尼聯名是一整個系列，GRAND SEIKO的Disney聯名錶就只有一款，而且還限定網路限量發售，就珍貴性以及入手難度而言，GRAND SEIKO這款迪士尼100週年紀念錶又更吸引人一些。

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GRAND SEIKO這次以SLGH011這款錶做為基礎打造迪士尼100週年紀念錶，手錶的特色例如錶殼和鍊帶的超鏡面拋光，它的面盤擁有非常獨特的綠色紋路，品牌是以夏季所見的白樺林為靈感創作出這種別具裝飾效果的設計，據說GRAND SEIKO經過七次反覆壓製黃銅面盤底座，製造出這些不規則紋路後，再一一加上綠色塗層，因為紋路本身起起伏伏，所以綠色調隨著光線與角度變化也會出現豐富的深淺層次；搭配上GRAND SEIKO施加鑽石切割製作的時標，提升了手錶的閱讀清晰度。

GRAND SEIKO x Disney這次的聯名錶正面看起來就跟一般的SLGH011無異，直到翻到手錶背面才會發現別有洞天：品牌在透明底蓋上印上黑白的米老鼠背影和側面輪廓，另外也有迪士尼100週年的Logo，底蓋邊緣亦鐫刻上「LIMITED EDITION」字樣，強調手錶限量發行100隻的收藏意義。

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在米老鼠圖案底下的依舊是手錶搭載的9SA5機芯機芯，這枚機芯2020年才研發完成，它的內部蘊含諸多GRAND SEIKO自行研發的高端技術，例如兼具衝擊式天文台擒縱裝置與馬式擒縱裝置特長的嶄新擒縱系統、雙層游絲、螺絲微調以及非常罕見的擺芯微調機制等，震頻達36,000vph、動力儲存則是由兩枚串連發條盒輸出80小時，甚至機芯厚度也比一般GS的高震頻機芯纖薄15%，佩戴者在欣賞米奇圖案之餘，還是可以一併賞玩機芯零件的細致作工。

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GRAND SEIKO前幾天剛在他們的日本官網開賣這款迪士尼100週年紀念錶，接單時間會從現在直到2023年8月27日止，一只含稅要價1,430,000日幣（約港幣$77,720），比普通版的SLGH011（約港幣$67,000）稍微貴一些些，但考量到它的限量數以及聯名意義，定價高一點也是預料中的事。品牌在官網提醒到手錶接單後預計在2023年12月底才會陸續出貨，所以就算有預定成功，想要拿到手錶也還要多點耐心才行。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GRAND SEIKO推出迪士尼100週年紀念錶 限量數、發售方式、價格總整理】