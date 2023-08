OMEGA x SWATCH｜8月新MoonSwatch手錶出爐！秒針圖案致敬發源地

在2023年8月1日適逢農曆六月十五,也就是滿月的日子,今年一遇到滿月對錶迷來說意義有點不一樣,因為從3月開始,每逢月初的滿月期間,SWATCH x 歐米茄的話題爆款MoonSwatch就會有新作上市。

2023年MoonSwatch不再延續多元的錶海策略,而是專注在Mission to Moonshine™ Gold這唯一一款身上,雖然Mission to Moonshine™ Gold和Mission to the Moon大同小異,主要只是把計時大秒針鍍上歐米茄專利的Moonshine™金,可是SWATCH今年的發售方式又有新意,除了一開始是只在少數國家限點開賣,後來隨著開賣國家和店點愈來愈多,Mission to Moonshine™ Gold本身也因應不同滿月期間製作的鍍Moonshine™金秒針有了新的設計微調。

Mission to Moonshine™ Gold在2023年3~4月推出的作品都是單純在計時大秒針鍍上Moonshine™金,針尖填上白色夜光物料,到了5月時因為採用的鍍Moonshine™金秒針是在4月滿月期間製作,SWATCH融入4月在南美文化中傳說的的Full Pink Moon(粉紅月亮)現象,而特別把針尖夜光物料改成粉紅色。6月時品牌又有新的靈感而在鍍Moonshine™金秒針上印上白色花朵造型圖案,至於7月的新品又參考了前一個滿月被美國東北部的Algonquin原住民部落稱為「草莓月」的梗,而在鍍Moonshine™金秒針上加入許多草莓圖案點綴,至此MoonSwatch Mission to Moonshine™ Gold每個月都會在計時大秒針上加上一些新元素。

2023年8月,Mission to Moonshine™ Gold在8月1日這天就會開賣,根據SWATCH官方社群公佈的消息,這批MoonSwatch會在全球85個城市、共97家品牌專賣店上架,不少錶迷也都有提前到現場排隊確保自己能順利買到手錶。

這次排隊的錶迷可以買到什麼樣的Mission to Moonshine™ Gold呢?稍早SWATCH已經先在官方社群提前破梗,這次的鍍Moonshine™金秒針不再從全球文化中7月滿月的傳說找靈感,而是單純要慶祝瑞士國慶日(就是手錶開賣的8月1日),所以鍍Moonshine™金秒針這次印上的是深紅色的瑞士燈籠圖案,讓人一看到就能聯想起瑞士,這也是一種對SWATCH和OMEGA發源地致敬的作法。

Mission to Moonshine™ Gold已經賣了超過半年,有的人會覺得這種換湯不換藥的設計會愈來愈缺乏吸引力,可是SWATCH藉由在計時大秒針上發揮巧思創意的方式,讓每個月的MoonSwatch多了點同中求異的驚喜感,因此還是能夠吸引一群愛錶人士前往品牌專賣店搶錶,即使盛況沒有去年剛開賣時誇張,但往往也都是上架當天就能銷售一空的人氣產品,而且還有另一個誘因就是,現在這款錶在二級市場上的行情還是高於定價(HK$ 2,310),如果買來是想轉售還是有機會小小賺一筆,這也難怪手錶雖然設計變化不大,但是每到月初一開賣,想衝去敗一只回家的還是大有人在。

