ROLEX OP 124300 41mm首波行情揭曉　彩色氣泡面手錶溢價驚為天人

勞力士2023年推出了很多讓人眼睛一亮的新品，包括改朝換代的Daytona、鈦金屬Yacht-Master 42、半金灰黑圈的GMT-Master II，甚至是新的正裝錶1908等，然而其中還有一個系列變動不算多，但是吸引人的功力卻不見得比較弱，那就是帶有「慶典」（Celebration）面盤圖案的Oyster Perpetual，也就是錶迷口中的彩色氣泡面。

勞力士延續先前OP系列帶起的彩色漆面熱潮，雖然彩色漆面OP問世兩年後款式就大減，目前31mm剩下綠松石色及綠色漆面、36mm只剩糖果粉紅色、綠松石色及綠色等三色，41mm更是直接減到只有綠色漆面一款選擇，不過品牌今年又分別在三種尺寸下新增彩色氣泡面，簡單來說這種設計是在綠松石色漆面上加入糖果粉紅色、黃色、珊瑚紅色、綠色等其他四種顏色，並以大小黑圈塑造出氣泡造型，賦予面盤繽紛花樣。彷彿在一只錶裡面濃縮五只Oyster Perpetual彩色漆面的精華，第一眼的視覺效果還要勝過單一的彩色漆面設計。

彩色氣泡面OP推出後，市場的反應趨於兩極，反對派覺得它們失去了彩色漆面的純粹顏色美感，但也有支持者認為手錶的面盤顏色變多看起來心情大好，這種褒貶不一的評價讓人很難去預估手錶的受歡迎度如何，一切只有等到它們進入二級市場才能見分曉。

距離日內瓦鐘錶與奇蹟錶展過了3個多快4個月之後，目前二級市場上終於有一些彩色氣泡面OP上架，根據外媒Time and Tide Watches觀察，不管31mm、36mm或41mm的彩色氣泡面OP，它們分配給AD店的數量都非常少，可想而知能排隊買到的客戶更是鳳毛麟角，這導致一旦彩色氣泡面OP出現在二級市場上，由於現在手錶還是很稀有的關係，所以會助長它們的行情往上衝。外媒Watchanalytics目前收集到二級市場第一批彩色氣泡面OP的報價後公開了最新資訊讓人看到都傻眼。

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以41mm的彩色氣泡面OP 124300為例，它的國外定價是6,450歐羅（香港定價HKD 50,000），但現在要在二級市場買下這款錶可能要付出至少34,500歐羅的代價，折合港幣約29.4萬！按歐羅的金額計算，溢價率是破表再破表的434.8%。這價格實在令人感到有點誇張，想當年綠松石色OP 124300剛出道的時候價格也曾經飆高，到2022年確定停產後的幾個月內曾經出現過3萬7千多歐羅的行情，但在那之後手錶因為熱門錶價格全面下滑，目前已經回跌到約25,000歐羅的水準，可見這種花俏面盤的OP在剛出現在二級市場時，因為還很稀有，所以的確有可能締造驚人的首賣價，可是通常這樣的行情不會一直持續，等到二級市場的貨量變多，它的價格就會開始有下降的空間。

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同樣的道理對照到彩色氣泡面OP 124300，它現在出現在二級市場的貨量也很少，在物以稀為貴的情況下，手錶身價喊到很高其實不令人意外，但是問題在於相較於綠松石色面盤當年正要開始席捲錶壇、大行其道，彩色氣泡面的設計獲得的反應似乎更有兩極化的趨勢，因此等時間拉長一些、貨量也比較多的時候，我們再來觀察彩色氣泡面OP的價格是會再往上漲還是開始往下掉，屆時就能比較清楚看出市場對這款作品的真實反應為何了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士彩色氣泡面OP 124300 “溢價率超狂” 二級市場首賣價揭曉】