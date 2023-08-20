ROLEX、OMEGA、TUDOR綠水鬼誰抗跌能力最佳？1年前後手錶行情比較

近年錶壇流行綠色面盤設計，許多人公認帶起這波綠面風潮的始祖——勞力士二代綠水鬼116610LV雖然已經停產了三年，不過它在二級市場上還是不乏追求者。除了勞力士綠水鬼之外，錶壇上也陸續出現不少綠色錶圈配綠色面盤的潛水錶作品，其中像是歐米茄海馬潛水300米和帝舵Black Bay 58都有符合條件的人選。

本次我們就來瞭解Submariner 116610LV、海馬潛水300米和BB58這三款綠水鬼最新的二級市場價格，以及它們的身價和一年前相比有何變化。根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts最近公佈的調查結果，我們發現三款熱門／話題綠水鬼的二級市場價格與一年前相比都呈現往下掉的趨勢，平均跌幅約為12%，說多不多，說少也不少。

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目前Submariner 116610LV在國外的行情約有19,400美金（約折合HKD 151,670），身價沒有意外是這次介紹的三款錶之中的領頭羊，至於人氣也是嚇嚇叫的綠面海馬潛水300米雖然行情沒有勞力士那麼狂，但它一直以來也是以不錯的保值性聞名，來到2023年中左右，綠面海馬潛水300米在國外的行情約為5,100美金（約折合HKD 39,870）。另外帝舵Black Bay 58前兩年打破品牌產品定位出品的黃金款式由於採用貴金屬材質關係，所以定價反而是三款綠水鬼中最高的，不過在二級市場它實際上行情低於定價，目前價格大概是10,600美金（約折合HKD 82,870）。

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光看現在的行情可能看不出什麼所以然，WatchCharts也順便列出了三款錶2022年7～8月時的二級市場價格，當時Submariner 116610LV行情為22,400美金（約折合HKD 175,120）、綠面海馬潛水300米行情為5,900美金（約合台幣18萬，跟國外定價相同），黃金綠面BB58的行情則是11,900美金（約折合HKD 93,030），從中可知三款綠水鬼一年前後二級市場價格依序掉了14%、14%和9%。

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三款錶雖然價格都在下滑，但是116610LV還是其中唯一超定價的作品，甚至溢價率還是高達114%，相較之下定價最高的黃金綠面BB58目前的行情比定價少約38%，保值性比起一年前又退步了些，而2022年剛出道時聲勢頗旺的綠面海馬潛水300米經過這一年來的發展或許因為二級市場貨量逐漸變多，所以它的行情也從高點回落到和歐米茄多數手錶差不多的水準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄、勞力士、帝舵綠水鬼一年前後價格比較 “最抗跌的是它”】