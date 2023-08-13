「勞力士衰退」因美聯儲局加息所致？高級手錶平均交易額跌逾3成

美國聯儲局（美國聯準會；FED）近日再宣佈加息0.25厘，同時FED主席鮑威爾（Jerome Powell）還在記者會上表示如果數據支持，聯儲局有可能會於9月再度升息，因此這波升息週期持續「升升不息」的情況目前看來還不一定走到盡頭。升息對經濟環境會產生廣泛的影響，包括股市、房市、美金與高單價的奢侈品都會受到牽連，例如最近高級手錶的二級市場就因為受到FED連續升息而面臨衝擊。

最近有個名詞引起大家熱議，那便是ROLEX Recession「勞力士衰退」，根據美國《Business Insider》報導，在FED連續升息、緊縮貨幣的情況下，全球整體經濟暫時好像有點回穩的現象，可是另一方面卻也引發了高級手錶二級市場的低迷危機。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts做出的整體市場指數顯示，包括ROLEX（勞力士）、Patek Philippe（百達翡麗）和Audemars Piguet（愛彼）等交易價值前十大品牌旗下最受歡迎的60款手錶，它們現在的平均價格比起2022年3月出現最高峰時已經崩跌32%之多，如果如把整體市場指數獨立拉出勞力士這麼品牌的來看勞力士指數的話，那麼他們家最受歡迎手錶的平均價格現在比2022年3月時也下跌27%，這就是所謂的「勞力士衰退」現象。

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同樣根據WatchCharts的追蹤報告，過去一年內價格介於5萬～10萬美金的手錶價格滑落15%以上，價格1萬～2萬美金的手錶價格也縮水10.4%，至於5千～1萬美金的手錶，價格同樣直直落，跌幅約6.8%，自從FED的緊縮貨幣政策開始之後，高級手錶的保值性表現就被股票所超車，約從2022年第二季後，標準普爾500指數反而成長約有8%，相較於高級手錶市場價格「跌跌不休」，兩者此消彼長的交叉曲線益發明顯。

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再把焦點放在WatchCharts針對大品牌所進行個別指數追蹤（從每個觀察品牌中抓取平均交易價格最高的30款錶），勞力士指數與一年前相比倒退12.5%、百達翡麗指數下跌18%，而愛彼指數更是跌到20%，可見知名品牌過去一年來市場表現普遍不佳。相關的資訊過去一年多來我們也不斷報導，很多前兩年叱吒風雲的熱門錶，面臨這波價格下滑的撞牆期都沒辦法置身事外，下跌趨勢還一路從2022年延續到2023年的上半，可見影響高級手錶行情的因素真的是各方面交錯在一起，單一個FED升息便會對市場有所影響，何況過去一年多來還有加密貨幣崩盤、全球經濟放緩等因素彼此牽連，導致原本聲勢大好的高級手錶也不得不面對行情回不去了的現實。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：FED不斷升息出現「勞力士衰退」現象 高級錶平均交易價值縮水逾3成】