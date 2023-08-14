OMEGA｜海馬系列今夏新款Summer Blue 深淺變化呈現獨特海洋美學
/ 2023.08.14
圖片來源：OMEGA
Seamaster系列是適逢品牌100周年的1948年推出的，由於那個年代的人們熱衷於冒險，所以航海、潛水錶非常切合當時用家的心理及需求，因而備受歡迎。其實早在系列面世前16年的1932年，品牌已研發世上首款民用潛水錶「Marine」，經嚴格測試後證實可抵禦135米水深壓力，成為了日後開發Seamaster系列的根基。直到二戰時期，品牌向英國國防部供應逾110,000枚腕錶，以支援空軍、海軍及導航員的任務，因應需要抵禦極端環境條件推動技術快速發展，及後獲得了英國國防部批准在底蓋鐫刻代表防水腕表（Waterproof Wrist Watch）的W.W.W.字樣。
海馬Aqua Terra系列（圖片來源：OMEGA）
防水深度是潛水錶的核心，Seamaster系列由150米至6,000米，適合不同用家的需要。例如2002年推出的海馬Aqua Terra系列，以簡約優雅設計見稱，呼應著1957年原版的海馬300米，是次的Summer Blue系列更配以全新的太陽線紋打磨漸進錶面，以淺藍色調對應150米的防水深度。至於品牌最具代表性的潛水錶之一，海馬專業600米潛水錶「Ploprof」，向來公認堅固耐用，可以輕鬆抵禦深海水壓，特色是將水晶玻璃固定於一體成型錶殼，從而不需要裝設排氦氣閥門，至於今年的新款，則以O-MEGASTEEL材質鑄造並飾有經太陽線紋打磨的Summer Blue色調錶面，整體設計帶有中古元素，是從1971年推出的OMEGA經典腕錶上取得靈感，藍寶石水晶打造錶圈的做法是仿效早年的化學強化單體水晶鏡面，新作更特別加上藍色陶瓷圓環加強海洋元素，藍色透孔橡膠錶帶則帶有70年代的風味。
海馬Ultra Deep（圖片來源：OMEGA）
至於潛水錶之最，當然不少得2019年推出的海馬Ultra Deep，當時創下了馬里亞納海溝深潛之世界紀錄，防水深度高達6,000米。是次新系列的45.5mm腕錶，錶殼及錶鏈皆以O-MEGASTEEL材質打造，吸睛的設計有錶面上的馬里亞納海溝挑戰者深淵圖案，以彰顯其獨特性，亮漆錶面可以突顯出海洋的層次感，放於UV光源之下則會顯現「OMEGA WAS HERE」的字樣，採用的機芯與「Ploprof」同樣是品牌8912 Co-Axial Master Chronometer機芯。最後，雖然海馬系列向來是技術與工藝的頂級表現，但是次的新系列既加強了整個系列的獨有元素，亦開創了一系列嶄新的海洋美學，錶面以藍色為主調，並且會視乎設計所需逐層塗漆，以營造出流動效果圖案，除此之外還特意推出一系列配飾，相信無論是海洋愛好者還是潛水錶迷都會對此愛不釋手。