OMEGA｜海馬系列今夏新款Summer Blue　深淺變化呈現獨特海洋美學

OMEGA（歐米茄）旗下的海馬系列（Seamaster）向來炙手可熱，不過自從1948年面世以來，系列已推出多個型號，想要揀選適合自己的那一款也總令人心大心細。來到盛夏，果然還是潛水錶大派用場的時候，經過多年來的發展，海馬系列所推出的型號已從專業潛水錶到深潛錶以至是適合日常配戴的正裝錶一應俱全，而品牌最近亦匠心獨運地為大家準備了全新的Summer Blue系列，以系列裡7個極具代表性的型號合共11款腕錶，呼應每款型號的防水深度配搭不同深淺變化的Summer Blue色調，來一趟由陽光映照的海面潛入深海之淵的旅程。

圖片來源：OMEGA

Seamaster系列是適逢品牌100周年的1948年推出的，由於那個年代的人們熱衷於冒險，所以航海、潛水錶非常切合當時用家的心理及需求，因而備受歡迎。其實早在系列面世前16年的1932年，品牌已研發世上首款民用潛水錶「Marine」，經嚴格測試後證實可抵禦135米水深壓力，成為了日後開發Seamaster系列的根基。直到二戰時期，品牌向英國國防部供應逾110,000枚腕錶，以支援空軍、海軍及導航員的任務，因應需要抵禦極端環境條件推動技術快速發展，及後獲得了英國國防部批准在底蓋鐫刻代表防水腕表（Waterproof Wrist Watch）的W.W.W.字樣。

海馬Aqua Terra系列（圖片來源：OMEGA）

防水深度是潛水錶的核心，Seamaster系列由150米至6,000米，適合不同用家的需要。例如2002年推出的海馬Aqua Terra系列，以簡約優雅設計見稱，呼應著1957年原版的海馬300米，是次的Summer Blue系列更配以全新的太陽線紋打磨漸進錶面，以淺藍色調對應150米的防水深度。至於品牌最具代表性的潛水錶之一，海馬專業600米潛水錶「Ploprof」，向來公認堅固耐用，可以輕鬆抵禦深海水壓，特色是將水晶玻璃固定於一體成型錶殼，從而不需要裝設排氦氣閥門，至於今年的新款，則以O-MEGASTEEL材質鑄造並飾有經太陽線紋打磨的Summer Blue色調錶面，整體設計帶有中古元素，是從1971年推出的OMEGA經典腕錶上取得靈感，藍寶石水晶打造錶圈的做法是仿效早年的化學強化單體水晶鏡面，新作更特別加上藍色陶瓷圓環加強海洋元素，藍色透孔橡膠錶帶則帶有70年代的風味。

海馬Ultra Deep（圖片來源：OMEGA）

至於潛水錶之最，當然不少得2019年推出的海馬Ultra Deep，當時創下了馬里亞納海溝深潛之世界紀錄，防水深度高達6,000米。是次新系列的45.5mm腕錶，錶殼及錶鏈皆以O-MEGASTEEL材質打造，吸睛的設計有錶面上的馬里亞納海溝挑戰者深淵圖案，以彰顯其獨特性，亮漆錶面可以突顯出海洋的層次感，放於UV光源之下則會顯現「OMEGA WAS HERE」的字樣，採用的機芯與「Ploprof」同樣是品牌8912 Co-Axial Master Chronometer機芯。最後，雖然海馬系列向來是技術與工藝的頂級表現，但是次的新系列既加強了整個系列的獨有元素，亦開創了一系列嶄新的海洋美學，錶面以藍色為主調，並且會視乎設計所需逐層塗漆，以營造出流動效果圖案，除此之外還特意推出一系列配飾，相信無論是海洋愛好者還是潛水錶迷都會對此愛不釋手。