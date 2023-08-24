Rolex Daytona Beach特別版手錶　綠松石面盤20年後身價大躍進！

夏日炎炎，有時實在熱得很厭世，但是如果看到自己手上愛錶的面盤呈現出吸睛的顏色，這時心情可能會好一點。說到彩色面盤，還記得三年前勞力士推出Oyster Perpetual彩色漆面時在市場刮起的旋風嗎？雖說類似的彩色面盤設計之前不是沒有，但是ROLEX勞力士在一款原本市場迴響普普的入門款上添加了飽和的各種彩色加以妝點之後，瞬間改寫了OP系列的命運，讓它一躍成為品牌另一個熱門爆款，到現在都還是很多人朝思暮想的願望名單。

彩色漆面OP爆紅之後帶動了高級手錶市場也出現愈來愈多類似設計的手錶，一時間市場對於面盤顏色的接受度突然大開，剛開始有些人可能會認為彩色漆面OP應該只是一時的流行，只是沒想到距離現在也差不多三年時間了，彩色面盤手錶的熱潮似乎也還沒有明顯消退的跡象，而且這種熱潮影響的不只是刺激其他品牌也跟進開發出同性質的產品，甚至過往高級手錶品牌曾出過的彩色面盤手錶，現在在二級市場的行情也有雨露均霑的趨勢。

勞力士2000年製造的Daytona「Beach」手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本媒體《Power Watch》最近注意到勞力士在2000年隨著當時新世代Daytona問世衍生的Daytona「Beach」海灘特別版，這系列也是走很適合夏天的繽紛彩色系，當時品牌分別發表了粉色、黃色、綠色和藍色等四種顏色版本，有人說品牌當時是受到沙灘上常見的彩色沙灘散的啟發，不過勞力士官方並沒有特別交代手錶的設計淵源，但從「Beach」的名稱可知，四款錶在設計上的確和富有夏季聯想的彩色做了完美的連結。

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四款Daytona「Beach」特別版都是採用白金材質，搭配與面盤顏色呼應的蜥蜴皮錶帶，顏色大膽奔放完全不輸20年後的彩色漆面OP。《Power Watch》追蹤到Daytona「Beach」特別版當年剛發表時，日本的定價為2,550,000日幣（不含稅），但是當時因為市場對這類彩色面盤的作品接受度普普，所以手錶的行情實際上低於200萬日幣（以今日匯率計算約合港幣10萬多），對照20多年後的高級手錶二級市場行情，讓人有種恍如隔世的驚異感。

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當時如果有逆風收藏這幾款Daytona「Beach」特別版的收藏家，時至今日應該都很滿意自己的眼光，《Power Watch》在二級市場上發現目前藍色（綠松石面盤）的款式行情爆高，要價衝到1,500萬～2,000萬日幣（約合港幣8.1萬～10.8萬），至於其他三種顏色行情雖然沒這麼誇張，但大致上也都有900萬日幣（約合港幣48.5萬）的身價，如果當時真的是用200萬日幣內的價格入手，現在至少都笑擁4.5倍以上的升值紅利。所以說一款錶的價值有時不能只看眼前，在適當時機下，原本的冷門錶還是有機會谷底反彈竄紅，像Daytona「Beach」特別版就是個很明顯的例子。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona“海灘”特別版20年後大翻轉 今日行情價格飛上天】