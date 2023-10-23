Rolex Daytona 6263大紅字平替方案　3款OMEGA絕版手錶10萬內入手

勞力士Daytona系列2023年因為60週年紀念而繼續吸引更多的關注，這個系列在一甲子的發展歷程中造就出許多經典爆款，而在很多人心心念念的夢想清單中，應該都少不了採用熊貓面或反熊貓面的老Daytona。

在各式各樣的老Daytona中，有個型號很多錶迷絕對不陌生，那就是Daytona 6263（又名「Big Red」大紅字），這個型號既有黑色面盤銀白色小錶盤的反熊貓面版本，也有銀白色面盤黑色小錶盤的熊貓面版本，通常市場比較愛的還是後者。Daytona 6263的生產週期介於1971年～1988年之間，它的設計簡約卻又雋永，不鏽鋼錶殼、鍊帶，搭配黑色鋁圈，面盤也就是以銀色、黑色為主，再用紅字畫龍點睛，面盤周圍鑲有立體的矩形時標，另在6點方向的計時小錶盤上方印上紅色的弧形排列」DAYTONA」字樣，光看敘述似乎沒什麼稀奇，但是把它們組合在一起，就是一款讓人夢寐以求的經典Daytona。

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熊貓面Daytona 6263現在在二級市場上的價格很驚人，國外報價普遍都在10萬美金以上（約合港幣78萬），什麼都好就是入手價位實在太高，如果你對這種復古氛圍的熊貓面計時碼錶很感興趣，可是Daytona 6263的價格又讓你踟躕不前的話，其實也不用一味執著在勞力士，就以勞力士的競爭對手OMEGA歐米茄而言，綜觀他們家的產品線，想找到與Daytona 6263類似條件的作品並不難，重點是價格親切許多。以下要為大家推薦三款歐米茄的熊貓面計時碼錶，它們雖然也和Daytona 6263都是絕版品，不過價位上的差異會讓人感到眼睛一亮。

1. Speedmaster Professional Moonwatch日本三越百貨限定版3570.31.00

歐米茄在2003年時推出了日本三越百貨限定發售的限量超霸登月錶，這款錶僅發行300只而已，它的外觀設計一如熊貓面Daytona 6263，不鏽鋼錶殼搭配黑色鋁圈、白色面盤搭黑色小錶盤，同時搭載的1861機芯也和Daytona 6263同為手上鍊機芯。這款錶因為數量不多，所以在二級市場想找也不容易，現在在知名二手錶線上交易平台Chrono24搜尋到的結果開價介於7-8萬港幣，對老超霸登月錶而言，行情還滿優異的，可是對照Daytona 6263的天價就顯得非常划算。

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2. Speedmaster Professional Apollo 11 3569.31.00

2004年歐米茄為了慶祝阿波羅11號登月任務屆滿35週年而打造了這款限量3500只的登月錶，這款大致沿襲了三越百貨限定版的基礎，主要的不同（但又更接近Daytona 6263大紅字）在於12點方向印上紅色的年份日期數字：「1969年7月20日」，用以突顯登月成功的歷史時刻。目前Chrono24架上這款型號的價格都在港幣11萬以上，甚至到15萬，也是一款保值性亮眼的超霸登月錶。

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3. Speedmaster Tokyo 2020 522.30.42.30.04.001

這款錶你的印象應該會比較深，它是歐米茄為了紀念2020東京奧運打造的紀念款之一，品牌是在2019年時於日本限定發行，除了熊貓面版本外，歐米茄以奧運五環顏色為靈感慛生出另外四種版本的登月錶，有三款是不鏽鋼錶殼、另外兩款是半金錶殼，然後五只錶款的面盤與錶圈顏色便分別呼應奧運五環的顏色，每個版本都限量2020只，熊貓面又是其中最熱門的明星產品。由於發行時間還很新，所以在二級市場要找到這款錶的機會多很多，Chrono24架上找到的價格介於7～10萬港幣之間，和前面兩款手錶的行情不會差太多。

以上就是足以作為Daytona 6263大紅字理想替代方案的歐米茄手錶，它們都傳承了經典名作的血統，而且每一款都還是有特殊意義的作品，外觀上看起來和熊貓面的Daytona 6263也滿接近的，當然價格方面比起Daytona 6263還是它們的最大優勢，若不執著於勞力士的話，這幾款超霸都是很值得考慮的目標。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona 6263大紅字替代方案 推薦三款歐米茄超霸手錶】