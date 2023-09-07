AP愛彼手錶加推2大售後服務　免費加碼2年尊享保固、到府取件維修

一如之前傳聞，AUDEMARS PIGUET愛彼最近正式宣佈推出兩種新服務，包括AP Coverage Service免費尊享保固服務及手錶維修到府取件服務，致力為顧客提供更完善的品牌體驗。

AP Coverage Service尊享保固服務

愛彼即日起推出為期兩年、全球適用且免費的AP Coverage Service尊享保固服務，這項新服務和愛彼既有的國際銷售保固不同，會再銷售保固外提供符合既定條件的兩年期免費全球保固。凡於「2022～2023年間於愛彼精品店、AP House或愛彼授權之零售經銷商購買手錶者」，皆能享有這項全新保障。

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AP Coverage Service特點在於替錶主分擔手錶失竊以及因意外導致手錶部分或全面功能受損的風險（例如機芯、錶殼或錶帶（陶瓷或金屬）功能受損無法佩戴等），一旦遭遇前述情形，愛彼將視情況免費為顧客維修、更換愛錶，或辦理退費。不過愛彼並非是照單全收，他們會保留相關權利，經評估後再判定是否提供服務，以及服務適用的各項條件。值得注意的是，AP Coverage Service並非於手錶購買後自動或無條件提供，錶主需先於手錶遭竊或意外損壞發生前，先前往愛彼官網登錄並建立個人帳號後申請啟用全新服務核准後，這項服務才會正式生效。

通常錶主可能會面臨兩個情況：

1. 因意外發生導致手錶功能受損

處理方式：錶主將手錶攜至任一間愛彼專賣店或AP House，直接申請維修。

2. 如果手錶不幸糟竊

處理方式：由已經啟動這項服務的錶主寄信至AP Coverage Service尊享保固服務的區域專屬電子郵件信箱，檢附警察機關報案文書。

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手錶維修到府取件服務

愛彼同時也展開替旗下所有手錶系列提供手錶維修免費到府取件的服務，品牌會先與錶主約好時間，後續再安排保全人員到府取回手錶。手錶安全送回愛彼服務中心檢測後，品牌會再提供一份報價單給錶主，如果錶主可以接受維修價錢、完成匯款預付之後，愛彼隨即會進行維修。同樣地，等維修完成後，愛彼會再安排保全人員將手錶送回原收件地址，或是由專人與錶主聯繫，與錶主約時間到專賣店領回手錶。

處理方式：有維修需求的錶主可於品牌官網登入帳號，為欲維修的手錶申請在線維修服務，品牌會根據所需的維修內容，交由專人透過E-mail回覆，並提供預估報價以及收件前相關事宜的種種安排。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼即日起推出“AP Coverage Service免費尊享保固”及“手錶維修到府取件”等兩大好康服務】