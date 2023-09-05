市場身價最高的5款陶瓷手錶　AP皇家橡樹、RICHARD MILLE兩虎爭霸

陶瓷材質應用在製錶領域已經有一段不算短的時間了，但是陶瓷錶殼近年受到收藏家喜愛的程度卻是有愈來愈高的趨勢，或許這和陶瓷錶外觀獨特亮眼，耐刮耐磨且永保持新的特性有關，而且高級品牌往往會把陶瓷材質和複雜功能結合，讓收藏家可以一次滿足工藝與外型的挑剔需求。

由於陶瓷材質製作難度相對高，所以通常採用這種錶殼材質的手錶價格會比入門級的金屬材質如不鏽鋼或鈦金屬更高，而且少數人氣款式現在在二級市場的行情更是居高不下，屢屢締造陶瓷手錶的身價新高紀錄。在陶瓷錶殼日益盛行的今日，市場已經不會把這種材質看作是什麼新奇酷炫的發明，反而比較像是一種高級手錶的標配元素，近年我們常看到一些高級品牌熱門款延伸出陶瓷材質版本，當中聲勢最強的就是AUDEMARS PIGUET愛彼的皇家橡樹系列了，目前在AP官網收錄的RO手錶有115枚，其中有10枚是用各色陶瓷（黑色、白色或藍色）製成，比例還不到1成，但是收藏家追求RO陶瓷錶的慾望一點都不比其他皇家橡樹爆款低。

揭曉市場行情最高的5隻陶瓷手錶。【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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最近國外媒體Watchanalytics便針對市場上市售的高級陶瓷錶進行了市場調查，想要了解二級市場中價格名列前茅的陶瓷錶是哪幾款，他們列出了一份市場行情最高的陶瓷手錶Top 5榜單，由於有些陶瓷錶是為了特殊目的打造的獨一無二款式（例如Only Watch慈善拍賣的作品），這種類型的手錶平常買不到，而且它們因為創作的目的原本就不同，因此價格被衝高是合理的情況，只是比較不能代表市場的現況。因此Watchanalytics調查的作品都強調是各品牌有公開販售的市售錶，以下就從第5名往前倒數，瞧瞧到底哪些陶瓷手錶的行情是現在市場的前段班。

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第5名：AUDEMARS PIGUET Royal Oak藍陶瓷萬年曆26579CS

市場行情：620,000美金（約合HKD 4,857,950）

第4名：RICHARD MILLE RM 11-03 「LeMans」飛返計時碼錶

市場行情：720,000美金（約合HKD 5,641,490）

第3名：RICHARD MILLE RM 11-03 「Ghost White」

市場行情：750,000美金（約合HKD 5,876,550）

第2名：AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore大複雜功能手錶

市場行情：1,100,000美金（約合HKD 8,618,945）

第1名：AUDEMARS PIGUET Royal Oak大複雜功能手錶

市場行情：1,580,000美金（約合HKD 12,379,940）

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從Watchanalytics列出的5款行情最好陶瓷錶可見它們都是來自AP和RM這兩大品牌，而且手錶原本就屬於價位較高的複雜功能手錶，由於陶瓷材質竄紅導致手錶的二級市場價格飆高，前5名幾乎都在港幣490萬起跳，這種價格與我們一般看到的陶瓷手錶價格完全是不同檔次，堪稱是陶瓷手錶中的聖杯級大物。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：市場行情最高的陶瓷手錶Top 5 全都出自這兩個品牌】