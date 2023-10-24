Maroon 5主音改裝Daytona勁有Taste！霓虹綠鏤空勞力士極具觀賞性

搖滾音樂天團魔力紅（Maroon 5）主唱Adam Levine（亞當李維）也是位愛收藏名錶的名人，過去我們常看到他佩戴勞力士手錶如水鬼或Daytona等，合理推測他收藏了許多手錶，而且多到他開始想要擁有一些不一樣的東西。最近亞當李維找上了瑞士改裝錶品牌Artisans de Genève幫他圓夢，他拿出自己珍藏的勞力士Daytona 116508（黃金款）交給Artisans de Genève改造，究竟這位音樂才子理想中的Daytona會是什麼樣子呢。

談到自己對於理想手錶的想法，亞當李維這麼說：「手錶是我們所有成就的體現，也是一種品味的表徵。我喜歡經典的手錶，但我也希望我的手錶是獨一無二的，擁有和我個人特質連結的物品對我來說非常重要。所以我打算改造自己的Daytona 116508。我和Artisans de Genève進行了多次交流，數次進出他們的工作室以確保我的想法能讓他們實現在手錶上，這次的改錶經驗相當難忘，也真正徹底實現了我心中的構想。」他希望Artisans de Genève能奠基於原廠的風格，再將手錶完美融入復古和現代元素，激盪出一款前所未見、甚至是「史上最有個人品味」的Daytona。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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亞當李維和Artisans de Genève團隊在改裝手錶的初期不斷藉著紙本的文字與圖案溝通，就像拼拼圖一樣，雙方一點一點確認對方的意思，直到每個部分都符合亞當李維的希望後，拼圖完成了，後續改錶作業也就能順利進行。

這次的亞當李維改錶有兩大關鍵方向，一個是透明度，另一個則是光線，於是改裝錶品牌透過藍寶石材質面盤以及由擅長研發夜光技術的日內瓦Billight®製錶工坊所調製的「霓虹綠」夜光物料來呈現手錶的獨特個性。Daytona 116508被改成了開面設計以露出內部的4130機芯，在亞當李維的授意下，Artisans de Genève拆解了這枚機芯，並把所有零件重新修飾過一遍，像是機板零件便重新切割、噴砂、倒角與拋光等等，並在表面鍍上無菸煤色調，此外擺輪橋板也用整塊不鏽鋼雕製成形，便進行倒角和拋光，使其外觀更具觀賞性，改造後的4130機芯簡直脫胎換骨，變得更有獨立製錶品牌的高度手工製作況味。

改裝錶品牌將「霓虹綠」Super-Luminova夜光物料塗在錶圈以及大部分面盤，另外包括時標、小錶盤刻度和指針上也都有夜光物料，至於亞當李維指定的「霓虹綠」效果乃是Artisans de Genève和Billight®花了許多時間才調出特殊色，很適合展現亞當李維充滿爆發力的表演風格，復古風格的個性化設計與現代風格相結合，營造出微妙而大膽的效果。

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亞當李維這款Daytona 116508在手錶外觀上主要有三大改造關鍵，以下帶你直接一一了解。

1. 錶圈

錶圈換上了復古電木飾面，並填上Billight®提供的夜光物料，同時測速計刻度的設計也重新調整，包括字體和刻度造型都和原廠不同，同時具有提醒測速計測量結果的”UNITS PER HOUR”字樣也被改置於3點方向。

2. 面盤

如前所述，Artisans de Genève用整塊藍寶石水晶製作面盤，不過面盤大範圍面積蓋上了夜光物料的嵌件，只露出面盤邊緣和三枚小錶盤，讓開面設計變得若隱若現，同時改裝錶品牌還把小錶盤刻度改成”Paul Newman”式的小方格造型，由此強化手錶的復古個性。

3. 自動盤

隨著機芯零件整個大翻新改造，自動盤也改成了鏤空造型，並且加上塗有夜光物料的”X”字樣嵌件，這裡的X字樣可能是對亞當李維有特殊意義，不過因為Artisans de Genève沒有特別交代這部分的緣由，所以我們也不得而知為什麼會這樣設計。

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從手錶最終改造後的樣貌，古董錶愛好者肯定能體會亞當李維對於早期勞力士創作風格的看重與珍惜之情，除了Paul Newman式面盤之外，像是錶圈飾面、捨棄錶冠護肩裝置等，在在都是讓手錶展現復古調性的線索；至於從開面設計、重新打造的機芯以及夜光技術的擴大應用等，又都展現出與時俱進的現代主義。不管復古還是現代元素，每個環節都必需嚴格要求做到位才有辦法成就令人耳目一新的改錶成果，這種手錶呈現新舊交融的鮮明風格，正好符合我們對亞當李維個人獨特形象的認知，也讓我們有機會一睹這款品味絕佳的Daytona。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：魔力紅亞當李維打造「史上最有品味的Daytona 」完美融合古典與現代風格】