AP皇家橡樹Jumbo16202ST手錶最新行情　溢價驚人堪稱運動錶天花板

AUDEMARS PIGUET愛彼旗下最受歡迎的系列是Royal Oak皇家橡樹，至於這個系列最受歡迎的作品之一，不得不提超薄二針基本款16202ST，而且是要「雲夜藍50」色調搭配Petite Tapisserie小型格紋面盤的組合，因為這款錶繼承了初代皇家橡樹運動錶的設計精髓，連「Jumbo」這個現在看起來已經不太合時宜的別稱也一直沿用至今，但這無損於手錶的代表性與收藏價值，尤其在大運動錶時代之下，愛彼皇家橡樹與百達翡麗金鷹堪稱是最受市場推崇的兩大王牌，只要能入手其中一款，就能替自己的收藏增添一個大大的亮點。

16202ST乃是2022年為了慶祝皇家橡樹問世50週年而新生的一個世代，取代皇家橡樹Jumbo超薄二針的上一代型號15202ST而來，同時機芯也從超級經典的2121機芯更新為愛彼新研發的7121機芯，新機芯蘊含專利日期設定機制可以快調，自動上鍊系統的效率也提升，同時動力儲存提升到55小時，針對2121機芯不足之處大大補強一番。

藍面皇家橡樹Jumbo超薄二針的型號目前為16202ST.OO.1240ST.02，但其實2022年時型號還是16202ST.OO.1240ST.01，差在尾數的「1」跟「2」代表了兩種型號的自動盤不同，16202ST.OO.1240ST.01的自動盤屬於皇家橡樹50週年的特別式樣，至於16202ST.OO.1240ST.02的自動盤則是改回與一般皇家橡樹系列一致的設計。

同場加映：名錶鑒定｜如何分辨Rolex手錶真偽？8個重點簡單分辨是否山寨假錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 37

由於16202ST.OO.1240ST.01帶有慶祝系列50週年的意義，所以它的生產週期也就只有2022年，因此這個型號現在在二級市場上會比16202ST.OO.1240ST.02更熱門一點，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的觀察，這款錶的國外定價為33,200美金（去年的港幣定價則是260,173），但是目前在二級市場上想要入手這款錶，視手錶的狀況、盒單是否齊全，以及使用程度、有沒有進廠維修過等因素影響，價格會落在85,200～105,600美元之間，平均值大概是95,400美金（約合港幣75萬），和手錶的定價一比較，溢價率達到驚人的187%。

同場加映：AP｜球王美斯搶先展示新Royal Oak手錶 紫色面皇家橡樹限量100隻（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 3

至於16202ST.OO.1240ST.02的國外定價已經調漲至35,000美金（港幣定價則是274,280），綜合16202ST這兩年來的平均市場價格則是90,700多美金（約合港幣71萬），從中可以發現具有皇家橡樹50週年特別式樣自動盤版本的行情還是比較優，雖然這款錶的行情2023年以來也是持續下滑，但目前的溢價率還是滿高的，不愧是高級運動錶裡面的天花板。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「運動錶天花板」愛彼皇家橡樹Jumbo16202ST最新價格行情揭曉】