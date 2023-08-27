AP皇家橡樹Jumbo16202ST手錶最新行情 溢價驚人堪稱運動錶天花板
/ 2023.08.27
16202ST乃是2022年為了慶祝皇家橡樹問世50週年而新生的一個世代，取代皇家橡樹Jumbo超薄二針的上一代型號15202ST而來，同時機芯也從超級經典的2121機芯更新為愛彼新研發的7121機芯，新機芯蘊含專利日期設定機制可以快調，自動上鍊系統的效率也提升，同時動力儲存提升到55小時，針對2121機芯不足之處大大補強一番。
藍面皇家橡樹Jumbo超薄二針的型號目前為16202ST.OO.1240ST.02，但其實2022年時型號還是16202ST.OO.1240ST.01，差在尾數的「1」跟「2」代表了兩種型號的自動盤不同，16202ST.OO.1240ST.01的自動盤屬於皇家橡樹50週年的特別式樣，至於16202ST.OO.1240ST.02的自動盤則是改回與一般皇家橡樹系列一致的設計。
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由於16202ST.OO.1240ST.01帶有慶祝系列50週年的意義，所以它的生產週期也就只有2022年，因此這個型號現在在二級市場上會比16202ST.OO.1240ST.02更熱門一點，根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的觀察，這款錶的國外定價為33,200美金（去年的港幣定價則是260,173），但是目前在二級市場上想要入手這款錶，視手錶的狀況、盒單是否齊全，以及使用程度、有沒有進廠維修過等因素影響，價格會落在85,200～105,600美元之間，平均值大概是95,400美金（約合港幣75萬），和手錶的定價一比較，溢價率達到驚人的187%。
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至於16202ST.OO.1240ST.02的國外定價已經調漲至35,000美金（港幣定價則是274,280），綜合16202ST這兩年來的平均市場價格則是90,700多美金（約合港幣71萬），從中可以發現具有皇家橡樹50週年特別式樣自動盤版本的行情還是比較優，雖然這款錶的行情2023年以來也是持續下滑，但目前的溢價率還是滿高的，不愧是高級運動錶裡面的天花板。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「運動錶天花板」愛彼皇家橡樹Jumbo16202ST最新價格行情揭曉】