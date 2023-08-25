全球最大失錶數據庫：登記被盜名錶高達10億英鎊　近半牌子是？

早前東京銀座的名錶店遭到「黑暗兼職」的光顧，成為一時熱話，其實搶錶事件在世界各地屢有發生，香港每年都會見到搶錶新聞，名錶的保值能力強，往往成為惡徒的目光所在。在價值之外，名錶對於不少藏家而言別具紀念意義，一旦丟失也希望能夠尋回，有見及此，英國倫敦有一個數據庫收錄了30多年來丟失、被盜和假冒手錶，為失主提供專業的尋回及防盜服務，最近釋出一份報告，讓錶迷們發現原來名錶被盜或丟失的數字是非常驚人的。

東京銀座「黑暗兼職」搶錶案（YouTube 截圖）

「The Watch Register」是一個付費服務的網站，用戶可以在數據庫中註冊被盜或失去的手錶，如果後來在數據庫中發現失錶，錶主則可以付費獲得手錶的去向，或者直接委託網站幫忙尋回手錶，至於費用方面，前者為手錶價值的5%，後者則是20%。網站指出註冊名錶的數字現正逐年增加，去年比2021年增加了60%，意味著愈來愈多的名錶丟失或被盜。目前總共有8萬枚手錶被登記，其總價值超過10億英鎊。而網站作為全球最大的相關數據的資料庫，亦能夠分析出各個方面的趨勢。

佔失錶最大比率的不出所料地是勞力士（圖片來源：Unsplash）

原來在被盜或丟失的手錶當中，其零售價的範圍大多落在5萬至10萬英鎊之間，還未計在二手市場或升值後的價格，而且不出所料地男裝錶佔比達到90%。大家最感興趣的定必是哪個品牌最「受歡迎」吧，勞力士（Rolex）佔44%，跟隨其後的歐米茄（Omega）只得7%，接著是百年靈（Breitling）的6%、泰格豪雅（TAG Heuer）的5%，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）則排在第6（3%）。有趣的是，有一些備受錶迷歡迎的名錶竟排在以上榜單之外，例如AP愛彼（Audemars Piguet）、Richard Mille等。

雖然價值不菲的Richard Mille也是被搶的常客，但可能擁有者並不多，所以失錶比率相對地低（圖片來源：Richard Mille）

為愛錶提供適當的保障，網站建議錶主盡量保留手錶的照片，並且記錄手錶的唯一序列號，如果想在網站註冊失去的手錶，除了序列號之外還需要丟失證明，例如失錶的報案紀錄。在手錶進入二手市場時，例如經銷商、珠寶商、當舖和拍賣行，就可以透過網站的數據庫識別手錶。根據網站的紀錄，手錶失而復得有一半是在一年內找到，有35%則是在6個月內，使大家心裡有數，6個月至一年間是尋回手錶的黃金時間。

5月14日屯門搶錶案大部分失錶也是勞力士出品，犯人於上月底落網（01資料圖片/ 呂婉怡攝）

在香港搶錶案屢見不鮮，今年3月25日有4名劫匪手持牛肉刀闖進一家尖沙咀錶行，在4分鐘內搶走46枚總值1,078萬港元的名錶，當中最貴的是一枚勞力士Daytona 18K黃金綠面腕錶，價值668,800港元。於5月又再發生大型搶錶案，5月14日屯門一家錶行遭3名持刀劫匪短時間內搶走88枚總值700萬港元的名錶，當中大部分也是勞力士出品，直到上月尾犯人才落網。