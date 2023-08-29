ROLEX收購全球最大鐘錶珠寶商寶齊萊　從此與勞力士、帝舵一家親

ROLEX勞力士剛在錶壇投下了一顆震撼彈——品牌宣佈收購全球最大的手錶經銷商、擁有135年悠久歷史的寶齊萊。這表示寶齊萊設在瑞士、美國、英國、德國、法國、丹麥和奧地利等國的錶店都將納入勞力士集團旗下，包括寶齊萊擁有的高級手錶品牌CARL F. BUCHERER日後也將和勞力士、帝舵成為一家人。

寶齊萊現任董事長Jorg Bucherer先生已經高齡87歲，他是寶齊萊家族的第三代經營者，年輕時他也因為家族事業的關係和勞力士創辦人Hans Wilsdorf先生共事過，和勞力士這個品牌向來保持良好關係與默契；外媒《Robb Report》透露由於Jorg Bucherer先生沒有嫡親可以交棒，所以他選擇把家族事業交給信任的戰友，也就是勞力士，讓寶齊萊長久累積的事業版圖能夠延續下去。

寶齊萊成為勞力士授權經銷商可以追溯到後者創立初期的1924年，也就是雙方已經合作了將近100年，在這過程中，寶齊萊見證了勞力士從新興品牌晉升到現今鐘錶業界領頭羊的地位，而寶齊萊本身也不斷厚植實力，攀上了全球最大手錶經銷商的地位。目前寶齊萊在文章開頭提到的各國共擁有超過100間錶店，其中53間有經銷勞力士手錶，至於經銷帝舵的店面也有48個，而且寶齊萊還身兼兩個品牌官方售後服務中心的多重身份，雙方的合作關係有多緊密由此可見一斑。話說回來，還記得2018年時，寶齊萊大手筆收購了美國最大鐘錶經銷商Tourneau，結果5年過後風水輪流轉，這次換寶齊萊被人收購，而且還是自己經銷的其中一個品牌⋯⋯

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勞力士在一份官方聲明中提到：「勞力士集團相信，此次收購寶齊萊不僅對他們而言是一個理想決定，對於所有寶齊萊經銷的手錶和珠寶品牌以及寶齊萊集團的員工而言也是一項最佳解決方案。」然而收購本質上就是一種改變，所以寶齊萊集團在被勞力士接管後日後內部一定也會出現一些調整，但是現階段勞力士傾向先保留寶齊萊集團名稱並允許其繼續獨立經營業務，而且勞力士在聲明中也同時表示他們和其他經銷商的合作也不會因為收購寶齊萊集團而有變動。

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過往在8月這個時間點，歐洲商界都處在比較悠閒的假期時光，沒想到勞力士選擇在此時宣佈收購寶齊萊集團這個重大消息，隨即觸發鐘錶業界現在一片沸騰、引爆話題討論度，讓人十分好奇後續在勞力士入主寶齊萊集團後，業界會有什麼樣的新發展。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：號外！ROLEX收購全球最大鐘錶珠寶經銷商Bucherer 以後勞力士、帝舵和寶齊萊一家親】