瑞士錶廠CYRUS特立獨行　新作大玩複雜功能　可同步測量兩個時段

向來堅持原創與自行研發，專攻複雜功能如月相、陀飛輪等的瑞士獨立錶廠CYRUS，今年又有創新力作。自2010年成立至今，品牌總會為大家不斷帶來驚喜，例如備受矚目的Klepcys Moon以逆跳日期和直線時間讀取方式而別樹一格；2021年的Klepcys Vertical Tourbillon則以首創垂直陀飛輪吸盡眼球。另一款Klepcys DICE亦是世界上同類腕錶中的首創之作，今回推出的「Klepcys DICE Lime Carbon」就是這款作品的進化版。

圖片來源：CYRUS

「DICE」是「Double Independent Chronograph Evolution」的縮寫，可以獨立或同步測量兩個時段，並用上雙色組合使兩組時間清晰分野，於3時和9時位置各設功能性錶冠，用以啟動、停止和將計時盤重置等功能。至於今年的新品，採用標誌性枕形設計、飾以拋光或緞面飾面的5級鈦金屬錶殼，還搭配碳纖維錶圈以加強視覺與觸感上的衝擊，採用發光物料以便在黑暗環境中發揮作用，錶圈經分層處理和加工，令每一枚出品都具備獨一無二之處。此外，是次引入品牌首款一體式鈦金屬鍊帶，搭配六角形中央鍊節在外觀美學上賦予與別不同的感覺。

圖片來源：CYRUS

說到新作的出現，全賴品牌自家開發的CYR718自動上鍊機芯，使之可以同時擁有兩個獨立計時機制，需要兩個主機板共218個部件去裝載兩個獨立計時盤的附加模組，話雖如此，錶殼僅厚16.5毫米，以此厚度仍能同時搭載了兩個機芯實屬難得，在品牌標誌性的立體鏤空設計之下一目了然，由於使用鈦金屬為材質所以仍能帶有輕盈舒適感。

圖片來源：CYRUS

雖然內裡結構如此的複雜並且組件眾多，但為了讓作品的功能清晰可見，特意用阿拉伯數字時標和分針及Super-LumiNova藍光指針在防反射藍寶石水晶環上展現，於3時位置設有煙燻色藍寶石水晶及綠色輪廓環繞的雙重計時盤，而15／30數字、分鐘圈上的刻度則以綠黃雙色顯示。在追求高性能機械錶的挑戰同時，沒有捨棄可讀性、舒適性等用家為本的考慮，不難從中看出品牌的工藝精神。

除了鈦金屬錶鍊款式，還配有綠色Cordura織物錶帶款式（圖片來源：CYRUS）

此外還有一個技術問題需要解決，由於計時杆的啟動會產生衝擊和能量分散，所以為了確保時計的精確性，並讓兩個計時盤互不影響各自的獨立運作，因而特意設計出特殊的絕緣系統。結合複雜功能由眾多組件，可想而知需要更多的空間去容納組件，但品牌設計了一個同心機制用來承載時針和分針，大大縮減所佔用的空間。如此令人驚艷的新品已正式發行，設有綠色Cordura織物錶帶及鈦金屬錶鍊款式各50枚，於masterpiece by king fook有售。