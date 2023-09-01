ROLEX熱門手錶8月最新行情　Air-King、Explorer I價格穩定可入手

日本媒體《Power Watch》曾在2023年7月時注意到隨著後疫情時代各國解封、跨國移動恢復往昔的高頻率之後，國外遊客又開始湧進日本旅遊後，對於當地高級手錶的二級市場也產生了間接的影響。由於那陣子開始韓國、台灣、香港與東南亞等地的遊客去日本旅遊的人數漸增，所以也會像過去有些人會想去日本買錶，導致當地二級市場的高級錶行情有出現略微波動。

《Power Watch》也點出雖然旅遊業的景氣比起疫情時代已經好上許多，但是高級手錶的二級市場銷售額短時間內還是難以回復到疫情之前的水準，但現在又有了一個利多消息傳出，因為中國政府已在8月10日宣佈取消對日本在內的78個國家的團體旅遊禁令（這已經是該國的第三批解禁名單），也就是過往日本國外遊客的主力——內地團客又將回籠，有機會帶動日本二級市場熱門錶行情呈現更明顯的變化。

勞力士11款熱門手錶8月最新行情。【已兌換港幣】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當然現在因為內地才剛開放團客到日本，發展時間還很有限，所以如果用不到半個月的時間來觀察當地二級市場熱門錶（特別是勞力士）的行情還言之過早，不過我們還是可以從中繼續觀察隨著日本國境解封，國外遊客到當地購買勞力士等知名品牌手錶的意願和銷售狀況有沒有逐步回復到疫情前的熱絡景象。以下是《Power Watch》所觀察2023年8月份日本市場最熱門11款勞力士手錶的最新行情變化。

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■Submariner Date 126610LN

定價：1,222,100日幣／實際價格：2,150,000日幣（比2023年7月下跌1萬日幣）

■Submariner Date 126610LV

定價：1,284,800日幣／實際價格：2,500,000日幣（比2023年7月下跌3萬日幣）

■DeepSea 136660

定價：1,684,100日幣／實際價格：2,020,000日幣（比2023年7月上漲1萬日幣）

■Daytona 116500LN（黑面）

定價：1,757,800日幣／實際價格：4,210,000日幣（比2023年7月下跌6萬日幣）

■GMT-Master II 126710BLRO

定價：1,296,900日幣／實際價格：3,320,000日幣（比2023年7月下跌4萬日幣）

■Explorer I 124270

定價：860,200日幣／實際價格：1,300,000日幣（與2023年7月相同）

■Explorer II 226570

定價：1,147,300日幣／實際價格：1,780,000日幣（比2023年7月下跌1萬日幣）

■Datejust 126200（36mm）

定價：885,500日幣／實際價格：1,210,000日幣（比2023年7月上漲2萬日幣）

■Yacht-Master 126622

定價：1,458,600日幣／實際價格：2,340,000日幣（比2023年7月下跌2萬日幣）

■Milgauss 116400GV

定價：1,109,900日幣／實際價格：1,710,000日幣（比2023年7月上漲2萬日幣）

■Air-King 126900

定價：885,500日幣／實際價格：1,330,000日幣（與2023年7月相同）

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整體看下來之後會發現，2023年8月這些勞力士熱門錶的表現反而還比上個月更慘淡，本月僅有DeepSea 136660、Datejust 126200和已停產的綠玻璃Milgauss 116400GV行情上升，不過價格上漲的幅度介於1～2萬日幣也很有限就是。話說回來本月份勞力士熱門錶價格下滑的款式多達6款，但它們的跌價也保持在1～6萬日幣之間，憑心而論變化也不算大，還有些款式的價格和上個月一模一樣，因此現階段勞力士熱門錶的身價都還看不出國外遊客變多造成的深刻影響。

《Power Watch》特別點名Air-King和Explorer探一在過去半年多以來價格波動幅度超低，行情是這些勞力士熱門錶中最穩定的，也就是用現在的價格入手這兩款錶，應該是非常接近它們的身價水準，不會在短時間內有劇烈的變動，屬於最值得入手的兩款推薦款式。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「“這兩款價格平穩現在很值得買” 勞力士熱門錶8月最新行情整理】