藏家擁戴瑞士獨立錶廠H. Moser & Cie.　專門店限定款破格驚艷

【H. Moser & Cie.】獨立酒廠、獨立音樂、獨立錶廠等等、「獨立」二字對於很多人而言有著迷人的魔力，也許因為大家想從主流之外尋找驚喜，又或者是無拘束的自由方針更能夠貼合受眾群的需要。

瑞士品牌H. Moser & Cie.作為獨立高級腕錶製造商近年吸納了愈來愈多錶迷與藏家，在香港亦慢慢凝聚一班忠實的愛好者，有見及此，品牌於去年底選址香港開設全球第一間專門店，最近甚至推出了一枚專門店限定版，從新作的各種細節可以發現，是一枚足以慰藉錶迷的驚喜之作。

圖片來源：H. Moser & Cie.

是次新作為疾速者自動飛返計時碼錶（Streamliner Flyback Chronograph Automatic），當中的亮點絕對是破格地推出紅金款，因為此錶款過去僅推出不銹鋼款。有近200年悠久歷史的品牌憑著少量生產、標誌性的優雅簡約設計而備受愛戴，向來深受藏家歡迎。於2020年，首度推出花上5年時間開發的Streamliner系列，雖然是品牌的新生代作品，其受歡迎的程度卻相當驚人，標誌性的枕形錶殼，錶殼線條延伸至一體式不鏽鋼鏈帶帶有流暢速度感。品牌過往擅長打造皮革錶帶的正裝腕錶，採用鋼帶的Streamliner的出現是為革新之作，但在是次最新限定版當中又再有突破。

圖片來源：H. Moser & Cie.

是次新作選擇搭配橡膠錶帶而非金屬鏈帶，同時採用紅金打造並非不銹鋼，都是問世以來的首度嘗試。本身覺得鋼帶與錶殼無縫結合，是為完美的配搭，但原來橡膠錶帶同樣可以巧妙地融入錶殼之中，紅金的溫暖光芒與另一個同樣標誌性的極光綠錶盤相結合，耳目一新之餘兼具流線與精緻感，整體形成極具象徵意義的設計，或者因為是獨立錶廠，大可以無顧慮地將創新想法與設計帶給用家。根據數據顯示，品牌於過去的十年營收增長達8倍之多，特別體現在Streamliner這些新生代錶款深受錶迷歡迎。

圖片來源：H. Moser & Cie.

品牌備受錶迷的青睞，其中一點是其簡約的設計，與大多數的品牌方針不同，堅持品牌必須退居作品之後，所以我們往往不會見到偌大個Logo，新作僅僅隱約地展示透明漆色標誌，切合其優雅與低調的形象，其他的美學特色與功能維持不變，例如防水深度達120米、計時功能可於陸地及水下使用等等。流暢與速度感是系列的核心設計，紅金錶殼的完美優雅比例符合空氣力學，配搭微弧形Glassbox藍寶石水晶鏡面與透明底蓋相互輝映。

圖片來源：H. Moser & Cie.

Streamliner系列向來帶有一絲復古韻味，其設計藍本來自20年代最早的高速火車，錶盤傳承了以易讀性和功能性為主的70年代元素，特別選用紅色秒針，12時位置的立體60數字為焦點所在，還有極細指針象徵著精準的功能，測量儀器與車內儀表板相呼應。至於機芯方面，新作為設有中央顯示和分鐘及秒鐘飛返功能的自動計時碼錶，由專門設計複雜腕錶機芯的AGENHOR所開發，HMC 907機芯動力儲存長達72小時，採用呈45度角的傳統Moser條紋和碳灰色鍍銠橋板及主夾板，可以透過藍寶石底蓋一覽無遺。