梁朝偉勇奪威尼斯終身成就獎成亞洲首例　手上配飾反映個人特質

【梁朝偉/ 威尼斯電影節】著名香港影星梁朝偉於9月2日舉行的影壇盛事《第八十屆威尼斯電影節》中，奪得了最高榮譽的金獅獎終身成就獎，在致謝時一度落淚場面感人。梁朝偉作為亞洲首屈一指的型男，會說話的眼神向來迷倒不少影迷，總是能夠成為場面中的焦點，是次得獎時手上所佩戴的配飾，亦能夠襯托出他的身份別具象徵意義。

梁朝偉得獎得手上所佩戴的是BVLGARI的經典戒指系列B.ZERO1（圖片來源：視覺中國）

是次梁朝偉所得的金獅獎終身成就獎甚至算得上為亞洲影壇重要的里程碑，因為此殊榮向來由殿堂級導演所得，例如吳宇森、許鞍華、宮崎駿、黑澤明等等，以亞洲演員身份奪得此獎梁朝偉是為首例，卻又不令人意外，因為他所主演的其中三部著名電影《悲情城市》、《三輪車伕》以及《色・戒》亦曾在此盛事中奪得最高榮譽，是次頒獎者則由《色‧戒》導演李安擔任。

圖片來源：視覺中國

梁朝偉得獎時手上所佩戴的是BVLGARI的經典戒指系列B.ZERO1，玫瑰金雙環戒指鑲飾黑色霧面陶瓷的款式，B.ZERO1向來多被選用為結婚戒指，由於品牌擅長將作品搭配各式寶石，以不同材質搭配寶石的色彩與光澤相輔相成吸引眼球，但B.ZERO1的設計靈感原來竟是來自羅馬競技場，因為羅馬的英文「Roma」反轉來拼寫為「Amor」，是意大利文中「愛」的意思，而羅馬本身亦帶有自信與力量的意義，所以常常能夠在不同重要場合中發揮所蘊含的精神。

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是次得獎過程中，另一個矚目焦點為接受訪問時，梁朝偉戴上一枚同品牌的BVLGARI Octo Finissimo Automatic腕錶，腕錶向來能夠突顯出佩戴者的個人魅力，是次更是配襯得恰到好處。因為BVLGARI Octo Finissimo這個款式自從2014年推出以來，不斷地突破腕錶設計風格的界限以及打破世界紀錄，巧妙地融合美學觸覺與機械技術。現時品牌這個系列幾乎每年都會打破一次超薄手錶的紀錄，上一個紀錄為去年的Octo Finissimo Ultra以其極為纖薄的設計，僅僅1.8mm的厚度而坐穩最薄機械錶的地位，要知道這種程度的厚度代表著所有的零件、結構都需要重新打造及設計，當中的挑戰及難度是無可比擬的，正如梁朝偉的影壇生涯，不斷地累積實力、挑戰極限，成就出無出其右的新高度和經典。