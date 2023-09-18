GRAND SEIKO以武士刀為靈感推3新作　手錶僅在美國獨家限量發售

製錶向來很有梗的GRAND SEIKO最近一口氣推出三款搭載Spring Drive機芯的新作，它們共同特徵是相同的錶殼、機芯，以及同樣的設計主題：日本武士刀，而且品牌還只限定一個國家獨家發行，別誤會這次不是日本，而是提供給美國市場，其中兩款沒有限量，另外有一款則是限量500枚。

聽到用武士刀當作靈感的高級手錶，很多人眼睛都亮了起來，因為這是很具代表性的日本傳統文化，而且我們也很好奇品牌會怎麼把錶和武士刀連結？不過想想也沒有這麼夢幻，因為GS針對錶殼的精工細作舉世聞名，品牌在製作過程中針對44GS錶殼設計的鍛造以及Zaratsu超鏡面拋光等工序，這方面就和刀匠在製造武士刀時有異曲同工的效果。

GRAND SEIKO以日本武士刀為靈感設計出3款亮眼新手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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GRAND SEIKO受到用來製作武士刀的「玉鋼」（Tamahagane Steel）啟發，這種材質強調運用兩種不同的方式加工成刀片，其中外部鋒利邊緣採用高碳鋼，稱為「kawagane」，由此衍生出SBGA489的黑色面盤，另一種鋼材是用來製作刀片內側的「Shingane」，這種材質化成了另一款SBGA491的墨綠色面盤，兩款的面盤都還有粒紋效果般的面盤，這種裝飾工藝也和武士刀的製作過程有關。兩款錶的秒針、GS Logo和動力儲存顯示刻度的扇形地帶都是金色，由於動儲指針是銀色，所以這個扇形地帶看起來好像有一種揮舞武士刀軌跡的殘影感，設計非常巧妙。

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還有第三款SBGA493，它是三款中唯一的限量款，而且會比前面提到的兩款晚一個月上市（SBGA489和SBGA491都是在2023年8月發行）。SBGA493的面盤呈現酒紅色，而且動力儲存顯示刻度和指針又帶有金色調，乍看和武士刀好像沒什麼直接關係，但其實GRAND SEIKO要揣摩的是鍛造武士刀時加熱刀片的畫面，酒紅色面盤的紋理不像另外兩款偏向粒紋，而使有一種不規則的放射狀效果，品牌藉以表現刀匠在錘擊刀片時飛濺的火花，這樣解釋起來，忽然覺得SBGA493也很有武士刀那種犀利激情的風格。相較於另兩款，SBGA493的秒針、GS Logo都是銀色，而動力儲存顯示的扇形地帶則變成紅底搭配金邊的設計，動儲指針也同樣是金色的，這些細節的差異讓手錶富有獨立個性，讓人可以從中找到自己有共鳴的設計。

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三款錶都搭載9R65 Spring Drive機芯，在透明底蓋下可見機芯還是具有精細修飾的自動盤、基板與擒縱系統等零件，機芯結構中仰賴能運用電能、機械能和電磁能三種能量調整發條鬆開速度的三能整律器，所以它在表現傳統機械錶運作方式之餘，也能達到近似石英錶的走時精準度，加上72小時動力儲存在機械錶中也算相對充裕的水準，在擁有特別設計主題的外型之餘，內部結構也很令人感到放心。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：GRAND SEIKO推出以日本武士刀為靈感的新作 只在指定國家獨家發售】