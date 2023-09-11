AP皇家橡樹最新行情出爐　愛彼自動計時碼錶一年前後價格縮水4成

AUDEMARS PIGUET愛彼在2022年時推出了41mm的新版皇家橡樹自動上鍊計時碼錶，其中包含不鏽鋼、玫瑰金等不同材質的款式，在不鏽鋼款方面，26240ST型號後面分別從01～04結尾，代表面盤有四種顏色，包括藍色、黑色、白色與綠色，邁入2023年後，這四款型號開頭當然還是「26240ST」不變，可是結尾數字卻依序改成05～08，代表手錶機芯的自動盤從皇家橡樹50週年紀念特別樣式改回了一般的愛彼機芯自動盤造型。

50週年紀念版的26240ST已經停產了大半年時間，照理說在今年這些「舊」型號因為絕版，所以收藏價值應該會提高才對，但結果好像和想像中不太一樣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事實上26240ST 2022年剛上市時，由於那時二級市場熱門錶的行情才正要從高峰往下掉，加上去年整年又有皇家橡樹50週年這個重要話題，因此這個型號即使定價以不鏽鋼計時碼錶而言頗高（國外定價35,600美金），可是它去年的行情還是很好。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的追蹤，26240ST藍面在2022年8月時國外報價是非常可觀的114,500美金（約合港幣89.7萬）、26240ST黑面緊追在後國外報價可達98,000美金（約合港幣76.8萬），至於26240ST白面的行情相對沒那麼高，可是也有著90,700美金（約合港幣71.1萬）的水準，大致而言都接近甚至超過定價3倍以上。

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原本我們以為50週年紀念版的26240ST停產後，就算遇到熱門錶行情整體往下走的撞牆期，但它的身價應該不至於跌太兇，想不到WatchCharts最新的調查讓人又再度吃了一驚。相隔一年後，現在已經停產的26240ST藍面、26240ST黑面與26240ST白面行情依序跌到剩下69,500美金（約合港幣54.4萬）、55,400美金（約合港幣43.4萬），以及54,000美金（約合港幣42.3萬）。其中跌幅最大的要屬黑面，下跌43%，至於藍面和白面也都差不多有40%，一年前後的差距實在有點大。

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通常看到一款錶的行情跌了4成會覺得很嚴重，但由於皇家橡樹系列前幾年「錢」途一片光明，行情漲了又漲發展到一個超高峰，所以即使手錶的二級市場價格已經連續下滑一年以上，甚至還大幅縮水4成，但以目前WatchCharts追蹤到的最新行情來看，這三款皇家橡樹自動上鍊計時碼錶的溢價率還是在50%以上，接下來到年底這款錶還有沒有空間再往下跌，相信會讓所有對AP手錶有興趣的收藏家倍感關注。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼皇家橡樹自動計時碼錶一年前後行情縮水4成 最新行情出爐】