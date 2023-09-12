玩轉腕錶工藝嶄新時間顯示方式　瑞士獨立製錶品牌豪朗時驚喜新作

時計順時針的運行像是定律，但總有顛覆傳統之士按捺不住要將定律推翻。來自瑞士的獨立製錶品牌HAUTLENCE（豪朗時），向來以原創的嶄新時間顯示方式而聞名，像是電視機一樣的方形錶殼已別樹一幟，還有莫比烏斯環腕錶、迷宮腕錶、彈珠台腕錶等等⋯⋯才令錶迷發現原來腕錶可以如此跳脫的形態出現。在早前舉行的日內瓦錶展（Geneva Watch Days），品牌推出了全新力作Sphere Series 1，今回來看看新作如何玩轉製錶工藝。

Sphere Series 1（圖片來源：HAUTLENCE）

HAUTLENCE是誕生於2004年的新銳瑞士獨立製錶品牌，名字以其設廠之地Neuchâtel（納沙泰爾）的字母重新排列而成，品牌的標誌則是數學世界中無限迴圈莫比烏斯環，可見得玩味十足。品牌成立之初，就決定以尊重傳統卻又趣味十足的方式來展示時間，從中建構到品牌獨有的製錶美學，打造出一個又一個突破世人想像的嶄新時計，所以由外觀設計到內在結構都是獨一無二的，設計帶有建築與雕塑的味道，獨有的展示時間方式往往需要品牌自主研發機芯。

是次新作Sphere Series 1腕錶則以瞬時翻跳球體的方式將時間突破二維空間，錶殼左半部分的藍色球體是為焦點所在，猶如一個發光的氣泡，鐫刻了12個數字每小時以三根軸控制轉動以顯示時間，看似隨機轉跳但當中蘊含規律。藍色球體的右側為逆跳分鐘顯示，讓操作齒輪一覽無遺，可以讓錶迷欣賞齒輪傳動裝置、觸動跳時的自由輪和蝸形輪的運作細節。分鐘數字以Globolight®製成，於日夜分別以白色及藍色展示，如此巧妙的作品搭載品牌自家製的手動上鏈A80機芯，經過重新設計後除了提升性能，也令其幾何造型設計得更為平衡。

Linear Series 2（圖片來源：HAUTLENCE）

這款最新力作早前於中環東方表行旗艦店展出，同場亦展示了品牌另外兩款炙手可熱的逸品，例如Linear Series 2腕錶已相當著名，採用線型鏈條方式去展示小時數字，猶如精密測量儀器的刻度，以末端的白色小指針通過垂直刻度指示小時，經過了數字12後蝸形彈簧鬆開槓桿跳回數字1。錶殼鍍上型格魅力的黑色PVD鍍層，卻巧妙地與時標數字顏色、藍色的陀飛輪板橋及分針，以及機芯的彩色元素形成鮮明對比，搭載品牌自家製的D50自動上鏈機械機芯，可以從主錶盤上的半開放式設計清晰見到，以及透過其藍色鏤空板橋欣賞到6點鐘位置的飛行陀飛輪。

另一款Vagabonde X Black Badger腕錶則是品牌與著名設計師、有「光之大師」之譽的James Thompson聯手之作，後者擅長採用不同創新材質去發揮創意，並常使用一種名為Badgerite®的3D夜光複合材質，展現色彩與光線之間的張力。作品採用品牌招牌的橙色，以光線作為工具，在白天和黑夜看起來一樣充滿迷人的魅力，在色彩與光線之間、尖角和圓角之間以及形狀皆形成巧妙的對比，處處細節皆是驚喜。中間的圓盤內繞著自軸旋轉的小時盤，推動其轉動的是經過霧面黑色處理的B30雙向自動上鍊機芯，整體設計展現出80年代大型電玩美學。