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Swatch x Blancpain五十噚聯名潛水錶　透底機芯盡覽5大洋極搶手

/ 撰文 COOL潮流生活網
/ 2023.09.13
繼 OMEGA 之後， Swatch 攜手擁有「潛水錶始祖」的瑞士高級腕表品牌寶珀 Blancpain ，以旗下最經典的「五十噚」聯名潛水錶推出聯名樣式，稍早正式發佈商品資訊和售價。

Swatch x Blancpain「五十噚」聯名潛水錶正式登場

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Swatch 與 寶珀 Blancpain 推出全新腕錶致敬 Blancpain 傳奇腕錶 Fifty Fathoms 五十噚，共計有5款腕錶以有趣玩味重新演繹經典。系列名稱 Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ，忠實呈現出 Fifty Fathoms 五十噚腕錶的所有特點：卓越的防水性能、絕佳易讀性、機械機芯、堅固的旋轉錶圈和防磁保護。每款腕錶以浩瀚海洋為靈感，並以地球五大洋取名：ARCTIC OCEAN、PACIFIC OCEAN、ATLANTIC OCEAN、INDIAN OCEAN及ANTARCTIC OCEAN。

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錶殼和錶冠選用冰白色色調，並以 Bioceramic 生物陶瓷材質製成。錶殼外部左側則刻有「Swatch」字樣。 金屬錶盤印有多層色彩打造漸層效果。時標、時針和分針以及錶圈刻度均採用 A 級 Super-LumiNova® 夜光塗料，即使在黑暗環境也具備絕佳的易讀性。  Bioceramic 生物陶瓷冰白色單向旋轉錶圈和 Biosourced 生物源材質錶鏡皆經過防刮塗層處理。

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透明藍寶石玻璃確保 SISTEM51 機械機芯一覽無遺，印有南極海和裸鰓類動物 Tritoniella Belli 的數位印花圖案。腕錶背面還印有五句鼓舞人心的語句：PASSION FOR DIVING – LICENCE TO EXPLORE – OCEAN BREATH – PROTECT WHAT YOU LOVE 以及 IMMERSE YOURSELF。NATO 錶帶則以海洋回收的漁網製成。錶扣和錶環均由 Bioceramic 生物陶瓷材質製成。

Swatch x Blancpain「五十噚」聯名潛水錶已於 9 月 9 日正式開賣，售價為HK$ 3,150，僅限指定門市販售，有興趣的朋友千萬別錯過了。

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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