Swatch x Blancpain五十噚聯名潛水錶　透底機芯盡覽5大洋極搶手

繼 OMEGA 之後, Swatch 攜手擁有「潛水錶始祖」的瑞士高級腕表品牌寶珀 Blancpain ,以旗下最經典的「五十噚」聯名潛水錶推出聯名樣式,稍早正式發佈商品資訊和售價。

Swatch x Blancpain「五十噚」聯名潛水錶正式登場

Swatch 與 寶珀 Blancpain 推出全新腕錶致敬 Blancpain 傳奇腕錶 Fifty Fathoms 五十噚,共計有5款腕錶以有趣玩味重新演繹經典。系列名稱 Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ,忠實呈現出 Fifty Fathoms 五十噚腕錶的所有特點:卓越的防水性能、絕佳易讀性、機械機芯、堅固的旋轉錶圈和防磁保護。每款腕錶以浩瀚海洋為靈感,並以地球五大洋取名:ARCTIC OCEAN、PACIFIC OCEAN、ATLANTIC OCEAN、INDIAN OCEAN及ANTARCTIC OCEAN。

錶殼和錶冠選用冰白色色調,並以 Bioceramic 生物陶瓷材質製成。錶殼外部左側則刻有「Swatch」字樣。 金屬錶盤印有多層色彩打造漸層效果。時標、時針和分針以及錶圈刻度均採用 A 級 Super-LumiNova® 夜光塗料,即使在黑暗環境也具備絕佳的易讀性。 Bioceramic 生物陶瓷冰白色單向旋轉錶圈和 Biosourced 生物源材質錶鏡皆經過防刮塗層處理。

透明藍寶石玻璃確保 SISTEM51 機械機芯一覽無遺,印有南極海和裸鰓類動物 Tritoniella Belli 的數位印花圖案。腕錶背面還印有五句鼓舞人心的語句:PASSION FOR DIVING – LICENCE TO EXPLORE – OCEAN BREATH – PROTECT WHAT YOU LOVE 以及 IMMERSE YOURSELF。NATO 錶帶則以海洋回收的漁網製成。錶扣和錶環均由 Bioceramic 生物陶瓷材質製成。

Swatch x Blancpain「五十噚」聯名潛水錶已於 9 月 9 日正式開賣,售價為HK$ 3,150,僅限指定門市販售,有興趣的朋友千萬別錯過了。

