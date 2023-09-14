泰格豪雅×保時捷｜兩大傳奇系列60周年　聯乘錶款911車系設計細節

【TAG Heuer/ Porsche】名錶名車，皆是男士們夢寐以求的人間逸品，兩者的核心價值皆在於時間，如果有一個契機將兩者連結在一起，就更為獨具意義。瑞士名錶TAG Heuer有一個深受賽車而啟發的著名系列Carrera，系列起源於1963年，原來在這一年亦是保時捷傳奇跑車911的面世之時，兩者至今走過60載，特此推出見證歷史的聯乘作品：TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche時計。

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – 精鋼款式，型號：CBS2011.FC6529，售價：74,100港元（圖片來源：TAG Heuer）

TAG Heuer與保時捷於2021年展開全球合作關係，推出了數款聯乘作品皆具誘人特色，當中承襲了不少賽車元素在內，例如定製的自動盤造型以911跑車方向盤為藍本。但在正式展開強強聯手之前，其實兩大品牌早在上世紀已有交雜，因為賽車潮的興起，造就了各大車廠科技上的突破，奠定了今天眾多的傳奇經典車款，與此同時，同樣追求時間上的極致精準的各大錶廠亦從中得到啟發，紛紛研發專為賽車而設的時計，TAG Heuer於當年算是相當早進入這個界別的錶廠，亦是保時捷車隊當年選用過的時計。

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche – 玫瑰金款式，型號：CBS2040.FC8318，售價：189,400港元（圖片來源：TAG Heuer）

諸多比賽當中，尤以Carrera Panamericana（墨西哥卡萊拉泛美公路賽）最具傳奇色彩亦最為嚴苛，由於長達3,000多公里的路線過於危險，所以當時僅舉辦了5屆，卻為保時捷911 Carrera車款（原901車系）打響了名堂，這傳奇車款亦憑著在9.1秒之內由0加速至每小時100公里的壯舉，令車迷深深著迷，自此未來各代的911都不斷突破界限、屢創新紀錄。同時間，TAG Heuer的Carrera系列應運而生，是一款專為賽車研發出來的作品，兼具豐富功能及實用性，最為注重清晰讀時體驗，並不含花巧元素以擾亂佩戴者視線，是為賽車手追逐時間最可靠的夥伴。

TAG Heuer是當年相當早進入賽車界別的錶廠，亦是保時捷車隊當年選用過的時計。（網上圖片）

錶廠的匠心尤見於今年新推出的機芯，於今年的Watches & Wonders高級鐘錶展上錶廠展示了自家製的全新機芯TH20-08，是專為精確量度短時間段而設計的，特別呼應保時捷901車系，特色是中央指針加速迅捷，在60秒內逐漸減速然後迅速重啟。機芯的獨特機制設有兩個蝸形輪，以廣用於微型機電系統（MEMS）業界的尖端工序LiGA製作，以求達到迷人的減速動態。

新作有大量關於駕駛與速度的細節著實迷人，錶盤設計著重於展現加速感，包括凸緣上的紅色線條，還有各處均可見含蓄低調的紅色點綴。於6時位置的計時器設有呼應70年代保時捷儀錶板的細節，還特別標示市區一般道路限制車速50 km/h；9時位置計時器的紅色部分則是引擎極限避免造成破壞之提醒，紅色標示線始於6.8小時是因為呼應每分鐘6,800轉這個極限，當然不少得計時器指針採用了汽車儀錶板指針的造型。新作提供了精鋼及玫瑰金款式，均選用小牛皮錶帶，並刻上「911」標誌浮雕裝飾。整體設計帶來清晰讀時體驗，同時亦貫徹了跑車設計美學，無論是車迷還是錶迷相信都會對此愛不釋手。