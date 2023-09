OMEGA x MoonSwatch｜第7款手錶以藍月作主題　海王星款更易入手

距離上次滿月很快又要過了一個月,2023年每逢滿月前後,錶迷就會開始關心起一件事:又有新的MoonSwatch要上市了!有別於前半年SWATCH大概都是在每個月的月初推出MoonSwatch新作,7~8月因為連續兩個大月分別都有31天的時間,但是根據月相週期走的陰曆反而天數沒這麼多,導致SWATCH剛在2023年8月1日發佈今年第6款Mission to Moonshine™ Gold後,緊接在8月底又會推出第7款MoonSwatch。

SWATCH稍早已在社群平台預告了新品發售資訊,這一次的切確發售日訂在2023年8月30日,品牌會在全球86個城市共99間專賣店同步上架開賣,銷售點持續增加;然而這次預告片有點不太一樣的是,每次預告中都會出現的月亮圖案從原本的金黃色變成了⋯⋯藍色!?雖然短片中在藍色月亮上方還是寫「Mission to Moonshine™ Gold」,但這也讓人不免猜想是不是SWATCH釋出的新品線索。

+ 2

果不其然,就在發售預告出現的12小時之後,SWATCH又補上了另一則預告,證實本次第7款的MoonSwatch外觀會有比較明顯的變化。2023年SWATCH是從3月才開始增加新的MoonSwatch,當時連兩個月的新作都是以Mission to the Moon為基礎,並且將中央計時大秒針改鍍上歐米茄專利的Moonshine™金,到了5月以後,新款MoonSwatch開始會從前一個月的滿月尋找靈感,雖然設計基調都還是Mission to the Moon加上鍍Moonshine™金指針,可是5~8月的作品分別在鍍Moonshine™金指針的針尖塗上粉紅色夜光塗料(致敬南美的Full Pink Moon(粉紅月亮)現象)、在鍍Moonshine™金指針加上白色花紋、在鍍Moonshine™金指針加上草莓花紋(美國東北部的Algonquin原住民部落將6月滿月稱為「草莓月」)、在鍍Moonshine™金指針加上瑞士燈籠圖案等,每個月都會有同中求異的新花樣吸引錶迷持續關注這款錶。

從以上的變化可知,SWATCH會試著去從不同月份的的滿月相關題材尋找繆思,例如8月因為陽曆中同個月份會出現兩次滿月,這第2次的滿月被稱為「藍月」,因此SWATCH創作今年第7款的MoonSwatch時就是採用這個主題。既然手錶是為了突顯藍月這樣的意象,因此這次的Mission to Moonshine™ Gold不再以Mission to the Moon為基礎,而是改換成之前一度引起爭議然後又突然變得超級搶手的Mission to Neptune(海王星)款——這款錶採用藍色的生物陶瓷(Bioceramic)材質製成,結果剛推出時被錶友爆料錶殼會有掉色染在皮膚上的問題導致這款產品被SWATCH召回,期間海王星款一度停產,導致市場上先前已經發行的貨瞬間變得奇貨可居,直到後來SWATCH重新檢查過錶殼的製程和配方後,海王星款才又繼續發貨流通。

SWATCH呈現「藍月」主題的方式就是直接用Mission to Neptune的藍色錶殼來呼應,因此手錶除了計時大秒針鍍上Moonshine™金之外,基本上跟一般的Mission to Neptune都相同,還有個不同之處在於2023年出品的Mission to Moonshine™ Gold版本都會附上一張滿月生產證書,強調鍍Moonshine™金指針都是在滿月期間製作的特殊血統。

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:2023年第7款MoonSwatch即將開賣 設計主題改為「藍月」發售時間一併曝光】