勞力士3款罕見Day-Date手錶登拍賣平台　總統錶特色、行情搶先看

國外新興線上高級手錶拍賣平台Watch Collecting最近即將上架三款受到錶迷矚目的勞力士Day-Date總統錶。

Day-Date這個系列大家都不陌生，但是登上Watch Collecting的三款錶之所以能引起討論，原因在於手錶採用了特殊的面盤材質，使得它們和一般的總統錶不太一樣，以下直接來看看是哪三款Day-Date，以及它們普遍的行情水準。

3款罕見的勞力士Day-Date總統手錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Day-Date II 「Blue Wave」 Ref. 218239

手錶名稱還停在Day-Date II，表示它距離現在已經有一點點年代，勞力士是在2014年推出這款作品的，這款錶的生產週期很短也就一年，所以218239也屬於Day-Date II最後幾批的產品之一。這款錶和現在的Day-Date有點不同的是它的錶徑有41mm，尺寸稍微大一點點。手錶採用白金材質，面盤鑲有阿拉伯數字時標，最特別的還是藍色帶有波浪紋的面盤。這裡的波浪紋並不是來自前述兩款般的礦石，而是品牌以不同上色技術所完成，包括太陽放射紋、拋光以及黑色亮漆波浪紋等，塑造出現在Day-Date系列找不到的特殊花紋，目前二級市場想入手這款錶的代價約介於36,000～42,000英鎊（約合港幣35萬～41萬），不過Watch Collecting目前尚未正式上架，所以也還不清他們會開出多少起標價。

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Day-Date 40 「Meteorite」 Ref. 228239

勞力士2023年停產了隕石面的Daytona讓人感到滿可惜的，因為隕石材質面盤套用在手錶上就是有一種難以言喻的獨特性。除了GMT-Master II和Daytona系列外，勞力士之前也曾發表過採用隕石面的Day-Date，出現在Watch Collecting的這款為2019年出廠，它採用鉑金錶殼、坑紋錶圈，面盤還鑲上了鑽石時標，目前在二級市場上這款錶的價值大概介於55,000～60,000英鎊之間（約合港幣53萬～58萬），不過Watch Collecting之前倒是曾以42,000英鎊（約合港幣40萬）售出過一款Day-Date 40 228239，時隔一段時間後再有另一款隕石面228239上架，不知道價格能不能突破上次的紀錄。

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Day-Date 36 「Eisenkiesel」 Ref. 128235

相較於隕石材質，這款Day-Date 36採用的赤鐵石英（Eisenkiesel）面盤又更顯獨特了，赤鐵石英是一種鐵含量特別高的晶體，外觀呈現紅色系的不規則紋路，看起來有點像是日本傳統修補工藝金繼（Kintsugi）。Watch Collecting上架的這款赤鐵石英面盤12823採用永恒玫瑰金材質、坑紋錶圈，且羅馬數字時標上也鑲有鑽石，整體搭配起來既清楚易讀，又華麗獨特。這款Day-Date 36目前在二級市場的價格約介於39,000～45,000英鎊（約合港幣38萬～44萬），Watch Collecting之前還沒有拍賣過相同的產品，所以還不清楚手錶可能的價值落在什麼水準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：拍賣平台上架三款罕見Day-Date總統錶 手錶特色與價格行情搶先看】