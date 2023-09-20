OMEGA史努比登月手錶最新行情出爐　第3代超霸一年間跌幅超過3成

OMEGA歐米茄旗下超霸系列最受歡迎的作品之一——第三代史努比（Snoopy）登月錶從2020年推出以來，它的行情便一直處在超定價水準，尤其在2022年第一季時還一度漲到32,000美金的歷史高峰（這款錶目前國外定價是10,600美金），但是從那以後第三代超霸史努比登月錶的二級市場價格就有點每況愈下的感覺⋯⋯

我們曾在2022年7月追蹤過這款錶的價格，當時手錶的行情已經比2022年年初高峰時的數字下降了些；而在又經過一年多之後的現在，第三代超霸史努比登月錶的身價又是如何呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

第三代超霸史努比登月錶之所以比一般歐米茄手錶行情更佳主要是手錶的特殊意義以及相對稀有的價值，因為它是為了慶祝阿波羅13號任務50週年而生，也同時帶有慶祝品牌獲NASA致贈「銀史努比獎章」50週年的意義，手錶的亮點在於面盤9點方向小錶盤刻有銀史努比獎章圖案，錶背更是美不勝收，將計時功能與動偶裝置連動，在月球、太空和地球為背景的畫面中，穿著飛行裝坐在太空梭上的史努比會隨著計時小秒針而逆時針運轉，轉到月球時還會沒入暫時消時，直到超過月球圖案後，搭乘太空梭的史努比才又會現身，別具動態感的設計堪稱是歷代超霸史努比登月錶之最。

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有別於前兩代超霸史努比登月錶分別限量5441只和1970只，第三代超霸史努比登月錶反而採取不限量策略，但因為歐米茄每年生產這款錶還是有一定額度，所以實際上貨量還是頗有限，導致手錶行情居高不下。然而受到過去10多個月以來高級手錶市場低迷的影響，連一度超搶手的第三代超霸史努比登月錶也沒辦法置身事外。

高級手錶市場調查研究機構WatchCharts在觀察這款錶的二級市場價格時，發現第三代超霸史努比登月錶進入2023年以來還是「跌跌不休」，目前這款錶在國外的報價已經降至19,200美金（約合台幣61萬）左右，如果和差不多一年前相比，手錶價格跌幅高達34%之多，如果和2022年初的價格高峰一比，差距還會進一步拉開至40%！儼然是熱門錶跌價風暴的重度受災戶。

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光看行情下滑超過30%似乎差很大，但別以為第三代超霸史努比登月錶已經跌到接近定價了，其實就算它今年的定價有稍微調高，但是和目前二級市場的普遍行情一比，溢價率還是有80%左右，入手門檻還是掛在半天高，而這樣的表現比起多數歐米茄手錶依舊顯得一枝獨秀，仍是品牌最受歡迎的指標作品之一。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄三代超霸史努比登月錶一年跌幅超過3成 最新二級市場價格出爐】