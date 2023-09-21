Franck Muller×#FR2｜當酒桶錶遇上東京街牌　新型材質中秋限量版

【Franck Muller/ #FR2/ 聯乘/ 中秋節】大時大節各錶廠或都會推出以節日為主題的腕錶，讓大家應節慶祝之餘亦能當作禮品贈予摯愛之人。但別以為這些作品就只有應節的意義，節日往往代表了一個文化傳統的傳承，當中蘊含的元素亦有著深厚的內涵及迷人的特色。

即將到來的中秋節，以酒桶形錶殼聞名的瑞士品牌Franck Muller以玉兔為題，與著名東京街頭服飾品牌#FR2首度合作，是次的聯手足以令人又驚又喜，再加上採用嶄新物料製作而且僅為亞太區產品選用，絕對是一枚不可多得的逸品。

#FR2NCK MULLER Vanguard（圖片來源：Franck Muller）

自古以來人類對於月亮都有莫大的迷思與聯想，於中國傳統更認為月亮上居住著玉兔，所以來到中秋節最標誌性的動物及靈感來源當然就是兔子。至於#FR2（Fxxking Rabbits）的標誌亦是一隻兔子，品牌向來以大膽風格而聞名，推出的作品包括時尚服飾、家品以至藝術品，別具玩味又不拘一格。是次聯手推出的作品#FR2NCK MULLER Vanguard亦是一次創意的展現，將兩個品牌的特色融合為一，讓人發現原來瑞士高級製錶與日本街頭時尚也可以無縫結合。作品當然有招牌Vanguard設計，採用啞光白色作主色調，黑色指針和大數字鮮明出眾，#FR2的兔子標誌則置於7點鐘位置，兔子的紅色眼睛在黑與白的錶盤中尤其突出。由於採用了Super-Luminova塗層方形鏤空指針以及兔子圖案，在黑暗環境中展現亮光，與中秋明月夜的氛圍更為合襯。

是次的聯承合作除了是為了慶祝中秋節，亦是在步入秋冬的時節為大家的換季新造型做好準備，錶廠向來著重時尚與精湛技術，眾多複雜設計與辨識度高的元素讓腕錶可以彰顯個人品味，當中獨特的外型往往需要的獨特工藝，由錶面到內部空間以至機芯都需要匠心打造，其卓越工藝在高級鐘錶界向來口碑載道，作品稀少且珍貴讓人愛不釋手。但有別於高級腕錶向來著重的高貴典雅，Franck Muller卻更為大膽跳脫，作品適合不同個性的用家配戴，設計理念以人為本。

#FR2NCK MULLER Vanguard（圖片來源：Franck Muller）

新作的另一個焦點所在是品牌首度採用嶄新的碳玻璃纖維材質來製作酒桶形Vanguard錶殼，物料由碳粉末與玻璃纖維加上聚合樹脂壓成，然後經過3小時攝氏150度高溫及200公噸高壓處理，獲得一種極為輕盈卻堅固的材質，有趣的是，在製作過程中不同的材質纖維會隨機堆疊，壓縮成型之後賦予了形態各異的紋路，所以每一枚新品的錶殼紋路皆為獨一無二的。另外為配合#FR2的街頭時尚風格，是次特別選用黑色字體裝飾的白色尼龍錶帶，整體風格更具年輕活力、別具個性，用高級腕錶配襯High Street Fashion毫無違和感。新作限量推出800枚，只限於亞太區限定發售，剛才提及的新型材質亦只會用於亞太區的指定款式。