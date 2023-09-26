AP聯GIVENCHY打造皇家橡樹限量手錶　大三針金屬面盤體現極簡美學

GIVENCHY紀梵希創意總監Matthew M. Williams個人主理的潮牌1017 ALYX 9SM曾在2021年時攜手法國改裝錶品牌MAD Paris合力二次創作愛彼的皇家橡樹大三針15400，手錶的設計強調化繁為簡，只保留必要的元素，捨棄掉其他不一定會影響手錶顯時功能的細節，包括系列特色的Grande Tapisserie大型格紋、「AUDEMARS PIGUET」字樣（僅保留AP Logo），至於其他像是面盤下半部的「AUTOMATIC」和「SWISS MADE」字樣一個都不留，甚至也把時標、刻度通通去除，讓手錶呈現出相當精簡的外型。

有鑒於之前那款作品的市場反應絕佳，所以愛彼2023年又和1017 ALYX 9SM合作接續發表五款作品，包括一款皇家橡樹、兩款皇家橡樹計時碼錶和兩款皇家橡樹離岸型計時碼錶。這五款新作整體的風格延續2021年的那款皇家橡樹大三針，所以重頭戲就落在了Matthew M. Williams會怎麼把手錶面盤改頭換面一番，但最終結果肯定是極簡造型。

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有別於上一次Matthew M. Williams和MAD Paris的合作比較像是一般改裝錶品牌的創作模式，這次1017 ALYX 9SM可是正式和愛彼建立合作關係、經過品牌授權。前面提到的五款作品中有四款會拿出來對外發售，剩下的一款會在一場東京舉行的拍賣會捐出來做公益，所得將捐給「Kids in Motion」和「Right to Play」兩個非營利機構。

愛彼 x 1017 ALYX 9SM的四款市售新品分別以黃金和白金製作，其中有款皇家橡樹大三針為37mm、另一款皇家橡樹計時碼錶則是41mm，還有兩款皇家橡樹離岸型計時碼錶都是42mm。由於1017 ALYX 9SM2的創作都強調面盤愈簡單愈好，所以乍見四款錶還以為都是同系列，不過熟悉愛彼手錶的人還是可以從一些細節去辨別出RO和ROO的差異。

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1017 ALYX 9SM設計的這幾款計時碼錶都把面盤改成單色垂直拉絲紋，黃金錶殼就配金色面盤、白金錶殼則配銀色面盤，同時計時碼錶款式的三眼小錶盤也沒有做出額外的層次，僅透過三枚必需保留的指針提醒我們那是計時碼錶。其中皇家橡樹系列不論大三針還是計時碼錶都捨棄了日期窗，而面盤12點方向還是有留下全寫的AUDEMARS PIGUET標誌、6點方向則印有1017 ALYX 9SM品牌名，這次1017 ALYX 9SM難得把同在6點方向的「SWISS MADE」字樣保留下來，其他包括時標和刻度也都被消失了；皇家橡樹離岸型計時碼錶三點方向還有日期窗以及AP縮寫Logo，其他設計就跟皇家橡樹計時碼錶一致。

皇家橡樹大三針37mm搭載的是5909機芯、41mm搭載的是4409機芯，前者動力儲存60小時，後者則是70小時。另外兩款ROO計時碼錶都搭載4404機芯，動力儲存70小時。值得注意的是，ROO計時碼錶除了金屬鍊帶，還會附上黑色橡膠錶帶供錶主替換。

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另外一款神祕的拍賣款式採用18K黃金和不鏽鋼雙材質，搭配半金鍊帶、K金錶圈，至於面盤則是黑色PVD塗層的金質，與黃金指針和兩個品牌的金色標誌相輝映，這款錶搭載的是4409機芯，所以錶徑也是比較大一點點的41mm。

以上的愛彼 x 1017 ALYX 9SM計時碼錶都是透明底蓋設計，因此得以露出錶殼內部的機芯，雙方替這個特別系列製作了22K黃金或白金專屬自動盤，自動盤鐫刻著AP和1017 ALYX 9SM標誌，甚至還有轉動自動盤所需的扭力大小與自動盤淨重資訊等，細節中蘊含與一般市售版有別的彩蛋。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛彼和紀梵希總監合作打造皇家橡樹限量手錶「簡單的不得了」】