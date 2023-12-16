ROLEX Sea-Dweller與OMEGA海馬潛水錶比較　雙王對決誰更勝一籌？

專業潛水錶很多品牌都有出，但是名氣和人氣兼具的品牌相對來說就少很多了，其中OMEGA歐米茄和ROLEX勞力士又是最廣為人知的兩大品牌，他們研發潛水錶的歷史都超過半世紀，一直以來也不斷在研發深潛手錶上締造驚人實績，如勞力士曾在1960年打造Deepsea Special概念錶陪伴瑞士海洋學家Jacques Piccard與美國海軍上尉Don Walsh潛到馬里亞納海溝水深10,916米處；而歐米茄也在2019年創作出Planet Ocean Ultra Deep伴隨美國探險家Victor Vescovo下潛到海底10,928米處打破世界紀錄。兩個品牌研發潛水錶的能耐都不是一般水準，因此他們推出的市售潛水錶更有本錢讓人感到放心可靠。

本次編輯部從歐米茄和勞力士旗下潛水錶產品中選擇了兩款防水性能比多數潛水錶更優的深潛名作，基本上在日常生活佩戴它們，完全不太需要擔心手錶進水的問題，強悍的運動機能反映出品牌累積的深厚製錶Know-how。

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OMEGA Seamaster Ploprof 1200米潛水錶

潛水錶近年深受消費者所喜愛，其原因不外乎：具有堅固的錶殼結構、清晰的面盤設計以及實用的防水性能。雖然在日常生活中，消費者鮮少使用到深海潛水的功能，但是手錶具備高度的安全感，卻是無可取代的。放眼眾家潛水錶，大都都是中規中矩的圓形錶殼基礎，不過歐米茄早在1970年代發表的Seamaster Ploprof系列在潛水錶領域中卻顯得獨樹一幟，當年品牌為了因應法國潛水公司COMEX的需求打造了這款作品，時至今日系列的後繼作品Ploprof 1200米潛水錶還是保有特色的外觀以及超過千米的防水性能。2023年適逢海馬系列問世75週年，歐米茄一口氣齊發8款新作，其中就包含了久未更新的Ploprof 1200米潛水錶，新錶新氣象，讓人重新想起這款防水性能在海馬家族中名列前茅傑作的好。

Ploprof 1200米潛水錶的前身，是在1970年面世的海馬600米專業潛水錶；錶殼外型採用非傳統的線條設計，右側錶殼上方設有一枚按把，按壓時佩戴者的手指才能旋轉調整錶圈，可避免在潛水任務中，意外的撥動錶圈造成判讀時間的意外。此外，歐米茄採用一體成型的錶殼設計，錶殼底蓋沒有任何縫隙，要取出機芯時，必須由錶殼上方開啟，這點也是Ploprof 1200米潛水錶一大色；2023年歐米茄以「Summer Blue夏日藍」為主題重新詮釋海馬系列手錶，因此也別開生面融入藍色調，展現與此家族統一的設計風格。

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歐米茄新推出的夏日藍Ploprof 1200潛水錶，沿用系列一脈相承的外型，包括是兩點鐘位置的深藍色按把，在O‑MEGASTEEL錶殼上起到畫龍點睛的效果；佩戴者在沒有按壓此按把時，錶圈是處於完全固定的狀態，可防止異物碰撞而造成移動，調整時必須一手按壓按把，另一手才能旋轉調整錶圈。另外在4點鐘的位置（位於按把保護裝置下方位置），採用自動排氦氣閥，可自動將錶殼內壓力過大的氦氣分子排出，避免錶殼在佩戴者上岸過程中破裂。手錶搭配藍色陶瓷圈、有別過往的穿孔橡膠錶帶也以藍色呈現藉此呼應手錶的夏日藍主題，深邃的色調和手錶高達1200米的防水性能彷彿也有互相輝映的設計用意。

「夏日藍」海馬系列除了一律換成藍色調面盤搭配刻度、時標與指針上的淺藍色夜光物料，歐米茄還進一步把手錶都改成了實底蓋，不過Ploprof 1200潛水錶原本就屬於實底蓋設計因此這部分變動不明顯，倒是原本底蓋上鐫刻的傳統海馬圖案改轉印上手持三叉戟、騎在兩隻海馬的海神波塞頓圖案，這個設計也是「夏日藍」海馬系列的一項共同特徵，這圖案看起來新奇，但事實上歐米茄遠在1956年時就已經把這種圖案放在海馬手錶上，所以這次的設計其實是帶有復古色彩，讓人更能回味過往海馬系列的風采。相隔數年再有新作的Ploprof 1200潛水錶換成了無日期的8912大師天文台認證機芯，機芯的抗磁性能可以超過15,000高斯，動力儲存也有60小時水準，但因為機芯尺寸與先前Ploprof 1200潛水錶搭載的8500已經不同，所以這款作品的尺寸也有略微變化，長度略降為45mm（原本為48mm）。

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ROLEX Sea-Dweller 126600

勞力士Sea-Dweller 126600在推出那一年可以說搶盡鋒頭，同年還有Cellini月相錶、半金版的Sky-Dweller，甚至是Daytona以膠帶取代皮帶等也都是當年品牌的重要大事，但是沒辦法，因為它是Sea-Dweller，而且是紅字Sea-Dweller，所以不論是媒體報導還是玩家討論主題無不大幅地被12660的給佔據，再次讓人見識到勞力士不講理的神力，這款錶經過了剛改款時的熱潮，近年的熱度還是很高，即使屬於定價不菲的潛水錶，市場行情普遍還是要超定價才能入手。

Sea-Dweller 126600的錶徑從原本的40mm加大到43mm，由此跟Submariner拉出較明顯的差距。即使如此，比起系列另兩款Deepsea潛水錶錶徑都在44mm以上，43mm反而顯得沒有特別驚人，就連手錶的錶殼厚度（15.1mm）也因為同系列中還有體型更碩大的作品，使126600反而在日常生活中的實戴性顯得相對優異。而126600和水鬼的不同也表現在排氦閥裝置上，這個位於錶殼9點方向裝置的作用在於當錶殼內部的壓力超過排氦閥門預設的內壓數值（2.5巴）時，設計成單向的閥門便會自動推開讓氣體排出，功效與Ploprof 1200潛水錶排氦閥如出一轍，是專業潛水錶中並不陌生的重要元素。

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126600在外觀造型部分的一大焦點就是日期顯示加裝了Cyclop放大鏡，過去有無放大鏡這項元素是分辨Submariner和Sea-Dweller的一個主要線索，而長久以來Sea-Dweller之所以都沒裝Cyclop放大鏡的理由，據說是因為在深潛的環境下單點的厚度變化（指多了放大鏡）會影響到錶鏡整體的受壓情形，直到現代的技術克服這一點了後品牌才終於把它加上去，不過看起來鏡面這突起的一點對於深潛抗壓力還是有著難以避免的影響，因為同系列防水性能更狂的Deepsea和Deepsea Challenge也都沒設Cyclop放大鏡，使其成了海使系列中126600這個型號獨享的設計。

Sea-Dweller外型上的變化其實不若機能上巨大，這款最主要的實質修改乃是換裝了3235機芯，不過微妙的是關於這一點大家討論得似乎反而比較少。32XX是勞力士新一代的基礎三針機芯家族，2015年推出以後往後近年不斷壯大延伸進入勞力士多數新品中；從具體配備到規格表現來看，32XX系的確是優於31XX系，只是原本31XX就已經達到了一個很令人滿意的水準，就使用經驗來說，32XX系機芯的改變並沒有那麼戲劇化，或許也因為如此，眾人對126600的關注多半集中在其他地方，看來機芯品質優異到讓人覺得無趣也是這款手錶的一個隱藏版特色。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「千米潛水錶雙霸王」歐米茄海馬Ploprof與勞力士Sea-Dweller比較】