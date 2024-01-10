車神舒密加AP皇家橡樹手錶流出！冠軍紀念錶身價驚人　設計顯心思

手錶品牌提供特別製作的手錶給自家贊助運動項目獲勝選手作為獎品，這種事時有所聞，甚至20世紀時就有品牌這麼做了，例如TAG HEUER在1970年代就曾打造K金的Carrera計時碼錶給F1賽事的冠軍，而在今日也有像是勞力士會提供特別版給利曼24小時耐力賽的冠軍車手。

原本AUDEMARS PIGUET愛彼也有類似的計畫，他們在2000年代，曾經計畫替F1一級方程式賽車的美國大獎賽創作比賽獲勝時的紀念手錶，不過這個計畫最終只停在原型手錶的階段，因為牽涉到比賽內外因素，導致AP的這個想法最終未能成真，無法把精心打造的「冠軍手錶」交到當年本站分站冠軍德國車神Michael Schumacher手上；直到事過境遷後的今日，知名二手錶線上交易平台Chrono24悄悄上架了這款從未公開的原型手錶，這才解密了這段塵封的過去，然而手錶的價格現在也早已不可同日而語。

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根據外媒《Time+Tide Watches》報導，這款愛彼沒有送出去的舒密加冠軍錶型號是25965BA.OO.1185BA.01（黃金錶殼），當初AP是和印第安納波利斯賽車場（Indianapolis Motor Speedway）合作，雙方計畫要幫冠軍車手打造冠軍手錶作為獎品，這個場地雖然是以舉辦印第500大賽而深植人心，但是它在2000年～2007年間也曾身兼F1美國大獎賽場地的任務，原本印第安納波利斯賽車場是想要在他們第一次主辦F1比賽的那年做點不一樣的事，所以才會委請AP設計特別版手錶，不過為什麼這個計畫執行了一半最後卻沒有實現呢？

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《Time+Tide Watches》指出AP那時先做好了三款原型錶，每款錶的面盤12點方向都印有印第安納波利斯賽車場的Logo，而且錶背實底蓋上都刻有「United States Grand Prix」字樣和比賽日期，這次在Chrono24上架的那款錶背面是刻2000年9月24日，也就是當年F1美國大獎賽的冠軍出爐時刻。本來這款AP手錶是會送給舒密加才對，可是卻礙於一個原因導致車神沒辦法接受這枚錶，原來那時舒密加代言的手錶品牌還是OMEGA歐米茄，所以他無法收受另一家高級手錶品牌做的手錶，否則可能會有違約的疑慮。

這次在Chrono24上架的皇家橡樹計時碼錶「印第安納波利斯」特別版是三款原型錶中第二款現身的作品，它的底蓋刻有「289」這個序號，至於第一款皇家橡樹計時碼錶「印第安納波利斯」特別版早在2010年時，就已經現身在安帝古倫（Antiquorum）拍賣會，手錶的編號是「287」，當年是以27,500美金（約合港幣215,000）的價格結標。以今日標準來看這樣的價格簡直是佛心價中的佛心價。

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相隔13年後第二款皇家橡樹計時碼錶「印第安納波利斯」特別版終於現身，《Time+Tide Watches》追蹤到這款錶是由一家美國邁阿密的經銷商在Chrono24上架，這次賣家開出一口價是988,888美金（約合港幣773,400）！幾乎是同一款錶，價格卻飆漲了好幾個檔次，簡直飛上了天。《Time+Tide Watches》並沒有打聽到這家邁阿密的高級手錶經銷商當初是怎麼拿到這款錶的，不過手錶附上的原廠盒單，裡頭包括AP博物館的真品證書已經交代了手錶的血統。

就算AP運動錶現在的二級市場價格很高，不過要花到將近100萬美金入手還是顯得有點驚人；即使如此，對於喜愛賽車運動的手錶收藏家而言，這款從未市售的手錶某種程度而言是一種夢幻聖杯，畢竟舒密加自從2013年遭逢重大意外神隱了10年，雖然外電消息指出他還健在，可是他就像是人間蒸發了一樣讓外界無法切確得知他目前的身體狀況，這使得他在2000年代初期於F1賽場上締造的豐功偉績成了一種傳奇，於是這款AP皇家橡樹原型錶也因為具有特殊意涵——舒密加加入法拉利車隊五連霸中的第一冠時期，其中一站分站冠軍應得卻未得的獎品，雖然手錶無法如願交給舒密加，但它的確就是屬於這位一代車神的重要紀念品，光是這點就足以讓收藏家願意花費鉅資也要搶到這款意義難以用金錢衡量的超級手錶。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：送給車神舒密加的愛彼皇家橡樹計時碼錶出售驚人價格】